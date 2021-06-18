Karar yazarı Ocaktan: Her cümlesine 'ahlâk-maneviyat' vurgusuyla başlayan Asiltürk çete-mafya-siyaset üçgenindeki kirliliklerden hiç ama hiç rahatsız değil

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na karşı 'kongre' harekâtı başlatmasına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Ocaktan, T24'ün Asiltürk'ün kongre çıkışı hakkındaki haberine atıfta bulunarak, "Ne hikmetse her cümlesine 'ahlâk-maneviyat' vurgusuyla başlayan aynı Asiltürk Türkiye’deki yolsuzluklardan, rüşvetten, mala çökmeden, hukuksuzluklardan, ülkenin üzerine kara bulut gibi çöken çete-mafya-siyaset üçgenindeki kirliliklerden hiç ama hiç rahatsız değil. Demek ki Asiltürk’ün anladığı ahlâk ve maneviyat memleketteki ahlâki çürüme ve yozlaşmayla pek ilgilenmiyor" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, şöyle devam etti:

"Öyle anlaşılıyor ki Asiltürk yapılacak olağanüstü bir kongre ile Kamollaoğlu’nu devirip Saadet Partisi’nin anahtarını AK Parti-Bahçeli-Perinçek koalisyonuna teslim etmek istiyor. Doğrusu böyle bir sonuç, benim açımdan hiç de şaşırtıcı değil. Zira burası Türkiye… Demokrasi kültürünün olmadığı toplumlarda “ahlâk-maneviyat-itaat” söylemleriyle her kapıyı açabilir, her türlü yolsuzluğu, hukuksuzluğu rahatlıkla meşrulaştırabilirsiniz.

Ancak hemen hatırlatalım, Saadet Partisi’nin dinamitlemeyi hedefleyen bu girişim hayatının sonbaharında Oğuzhan Asiltürk’ü kısa süreliğine de olsa mutlu edebilir belki, ama AK Parti’nin derdine asla çare olamaz. Gerçi Asiltürk’ün bu hamlesi teknik olarak pek mümkün gözükmüyor, zira olağanüstü bir kurultay kararını ancak Saadet Partisi’nin yetkili kurulları alabilir. Nitekim SP lideri Temel Karamollaoğlu “Açıklama Oğuzhan beyi bağlar” diyerek bu hamlenin anlamsızlığını ortaya koymuş oldu. Ama burası Türkiye, bakarsınız işe “iyi saatte olsunlar” karışır ve demokratik teamüller rahatlıkla askıya alınabilir…"

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Ne olmuştu?

Saadet Partisi'nde bir süredir işaretleri görülen 'Cumhur İttifakı-Millet İttifakı' ayrışması, gelenekçi kanadın manifesto niteliğindeki açıklamasıyla partiyi bölünmenin eşiğine getirdi. Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Genel Başkan Prof. Dr. Temel Karamollaoğlu ve yönetimini devirmek üzere, "büyük kongrenin toplanmasını" da içeren 53 maddelik bir açıklamayla harekete geçti. Asiltürk, halen CHP ve İYİ Parti ile birlikte Millet İttifakı cephesinde bulunan SP'yi AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın yanında konumlandırma hedefine ilişkin mesajlar verdi.

T24'e bilgi veren SP Genel Merkezi kaynakları, Asiltürk'ün kamuoyuyla paylaştığı girişimden, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun haberdar olmadığını, açıklamayı duyunca 'şoke olduklarını' söylediler.

TIKLAYIN | Saadet Partisi'nde deprem; Oğuzhan Asiltürk, Karamollaoğlu'na karşı 'kongre' harekâtı başlattı, hedef Cumhur İttifakı'na katılmak!