Karar yazarı Karaalioğlu: Gergerlioğlu’na tahammül edemeyen bir demokrasi kimse için güven verici değil

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin olarak, "Gerçekte hiçbir suçu olmayan ama muhalefet kapasitesiyle iktidarı rahatsız eden HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğu’nun apar topar mahkum edilip vekilliğinin düşürülmesi bu ortamın eseridir. Anti-reform, reforma karşı bir galibiyet daha kazandı. Milletvekili dokunulmazlığı da fiilen tarih oldu." yorumunu yaptı.

Karaalioğlu yazısında, "Gergerlioğlu’na tahammül edemeyen bir demokrasi kimse için güven verici değildir. Ancak belli ki iktidar için bundan daha anlamlı ve işe yarar hamle yoktur. Olsaydı, vaatlerin yağdırıldığı günlerdin hatırına binaen böylesi yanlış ve yaralayıcı bir karara imza atılmazdı. Sistem üzerindeki ağırlığı zaten zayıflamış olan Meclis’ten bir de vekil atmak yoluna tevessül etmezlerdi. Reformun ve reform maksadının gerçekte neyi hedeflediğini anlamak için Gergerlioğlu vak’asından daha bariz örnek olamazdı. O örneğin yaşanmasında beis görülmedi. Fezlekesi gelen diğer vekillerin hesabı da görülür ve reform mükemmelen tamamlanmış olur. Bu yoldaki sarsılmaz kararlılık HDP’ye açılan kapatma davasından da bellidir. Anti-reformdan reform kalesine bir gol daha…" düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu şu ifadeleri kullandı:

" Böylelikle, iktidarın elinin ne kadar ağır olduğu cümle aleme ilan ediliyor. Varsın ülkenin itibarı azalsın; zira o kalemden tasarruf etmekte mahsur yoktur! Türkiye’nin demokratikleşmesi acilden daha acil bir ihtiyaçtır ama tahakkuku bunun ancak iktidarın da işine yaramasıyla mümkündür. “Zaten iktidarın da ihtiyacı budur, demokrasiden iktidar da çok istifade eder” demek ise beyhudedir. Böyle olduğunu düşünmüyorlar…Yapılmakta olanlardan anlaşılan o ki sivil alandan gelen demokrasi talebinin iktidar gücünü kısıtlamak için uydurulmuş bir fikir ve dolayısıyla tehdit olduğuna inanıyorlar. Aranıp bulunamayan hukukun, beklenip gelmeyen iyi haberlerin sebebi de başka bir şey değildir."

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Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onamıştı. Yargıtay'ın onama kararı, geçen hafta Perşembe günü Meclis'e ulaşmıştı.

Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gergerlioğlu, aynı zamanda da "tedbir" kararı alınması talebinde bulunmuştu. Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili süreç devam ederken, tedbir kararı reddedilmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Gergerlioğlu hakkındaki bireysel başvurusu sonucunu beklemeyeceklerini açıklamıştı.

Anayasaya göre, hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı TBMM Genel Kurulu'nda okutulan meclis üyesinin milletvekilli de sona eriyor.