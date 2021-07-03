Karar yazarı İbrahim Kiras: Vatandaşına "az ye" tavsiyesi bulunan bir yönetime "dişten artmaz işten artar" gerçeğini hatırlatmanın faydası olur mu?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Gelin hep birlikte basit önlemler alalım; alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım, porsiyonlarımızı küçültelim" sözlerine dikkat çekerek, "Her gün artan işsizlik rakamları ortada, sürekli yukarı doğru giden enflasyon oranları ortada… Durmadan yapılan zamlar ortada, alıp başını giden döviz kurları ortada… “Türkiye yakında dünyadaki en büyük on ekonomi arasına girecek” demekle halihazırda ilk yirmi içindeki yerimizin tartışıldığı gerçeğini değiştirebiliyor muyuz?

Bol keseden vaatler karın doyurur mu? Vatandaşına “az ye” tavsiyesi bulunmaktan başka şey elinden gelmeyen bir yönetime “Dişten artmaz işten artar” gerçeğini hatırlatmanın faydası olur mu? Mevcut yönetim zihniyetiyle, mevcut kadroların kafa yapısıyla ve mevcut yönetim sistemiyle “bu işin” olmayacağı çoktan anlaşıldı. Devlet böyle yönetilemiyor." diye yazdı.

Erdoğan'ın tarih boyunca, hiçbir yöneticiye nasip olmayan genişlikte ve büyüklükte bir yetkiye sahip olduğunu belirten Kiras, "“Türkiye’yi uçuracak… Hızlı karar aldıracak…” diyerek halktan onayı alınan “Türk tipi” başkanlık yönetiminde ekonomideki sorunlar, çözülmeyi bırakın, katlanarak büyüdü.

Yalnızca ekonomide değil, her alanda… Daha fazla lafa gerek var mı? “Verin yetkiyi, görün etkiyi” çağrısına inanan vatandaşın verdiği süper yetkilerle o günden bugüne kadar neler yapılmış olduğu ortada." ifadelerini kullandı.

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