Emine Erdoğan: Gelin hep birlikte basit önlemler alalım; alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım, porsiyonlarımızı küçültelim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dünyadaki israfa dikkat çektiği konuşmasında “Küresel bir seferberlikle bireysel davranışlarımızı değiştirerek insanlığı içine düştüğü bu utançtan kurtarabiliriz. Gelin hep birlikte basit önlemler alalım. Alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Sadece ihtiyacımız kadarını alıp bozulacağını bildiğimiz yiyecekleri istiflemekten vazgeçelim" dedi.

“Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” kampanyasının birinci yılı kapsamında düzenlenen etkinliğe Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu ve kampanya paydaşları ile kamu ve özel sektörden çok sayıda temsilci katıldı.

Emine Erdoğan, Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası'na ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

“Bir yandan iklim değişikliği ile mücadele ediyoruz. Bir yandan iklim değişikliğinde büyük payı olan gıda israfına tüm dünya olarak devam ediyoruz. Yemek sektörünün büyük bir endüstri olması insanları büyük bir pazarın hedefi haline getirdi. Yeme-içme adabı maalesef yok oldu. Yemek yeme hazcılık özdeş hale geldi. Ruhunu doyuramayan insanın midesi onun fıtratını da yok eden bir kara delik oldu. Televizyon reklamlarında eline yüzüne çikolata bulaşmış insanların halleri bir mutluluk anı olarak lanse ediliyor. Filmlerde, dizilerde birbirlerine yiyecek fırlatarak eğlenen insanların görüntüleri vicdanlara dokunuyor. Sadece ülkemizde değil tüm toplumlarda yemek kültürün en önde gelen unsurlarından biridir”

İsrafla mücadele konusunda değerlerin hatırlanması gerektiğini söyleyen Emine Erdoğan, “Eğer küreselleşen dünya birbirinden kültür alışverişi yapacaksa hazcılığı değil tevazu öğretilerini ödünç almalıdır. Aramızda çok kıymetli şeflerimiz var. Eminim onlar da benimle aynı fikirde olacaktır. Türk mutfağı atıksız mutfak kategorisinde birinci sırada yer alır. Mutfak kültürümüzde kalan her yiyecek bir başka ürüne dönüşebilir. Turşular, şerbetler şifa kaynağıdır” diye konuştu.

Yurtdışı temasları sırasında Afrika ülkelerinin çoğunu ziyaret ettiğini bildiren Emine Erdoğan şunları kaydetti:

“Orada görüp şahit olduğumuz hüzünlü insan manzaraları bir ömür benimle birlikte yaşayacak. Dünyanın bir tarafında çocuklar bir lokma ekmeğe bir bardak temiz suya muhtaçlar. Dünyanın bir başka yanında insanların bir ısırık alıp bıraktığı tonlarca yemek çöpe gidiyor. Küresel bir seferberlikle bireysel davranışlarımızı değiştirerek insanlığı içine düştüğü bu utançtan kurtarabiliriz. Gelin hep birlikte basit önlemler alalım. Alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Sadece ihtiyacımız kadarını alıp bozulacağını bildiğimiz yiyecekleri istiflemekten vazgeçelim. Geleneksel mutfak kültürümüzü artırarak atıksız mutfağın püf noktalarını hayatımızda uygulayalım. Meyve ve sebzeleri mutlaka mevsiminde tüketelim. En önemlisi insana yakışır şekilde yiyip içmenin kurallarını çocuklarımıza da öğretelim.”

Dünya genelinde en önemli formülün gıda bankacılığı olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, gıdaların israf olmadan bu planların değerlendirilmesi gerektiğini aktardı. (İHA)