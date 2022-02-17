Karar yazarı İbrahim Kiras: "Ben faturamı ödemiyorum" çıkışı dikkat çekici ama çözüm içeren bir yaklaşım değil

Karar yazarı İbrahim Kiras, muhalefetin 'çözüm dili'ne geçiş yapması gerektiğini savunurken, "'İktidar ülkeyi kötü yönetiyor' demenin ötesinde bir şeyler söylemesi lazım" dedi. Kiras, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğe yapılan zamlar geri alınanana kadar faturasını ödemeyeceğini söylemesinin "dikkat çekici" olduğunu ancak "çözüm içerek bir yaklaşım olmadığını" savundu.

Kiras, yazısında 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesinin önemli olduğunu söylerken, "Bu partilerin ekonomik ve siyasi buhran içindeki ülkenin kanayan sorunlarını nasıl çözeceklerine dair somut bir program ortaya koyabilmeleri gerekli. Anketler de gösteriyor ki ülkedeki kötü gidişattan şikayetçi olan vatandaşın oyu muhalefet blokuna akmadığı gibi iktidar blokundan kopuş da artmıyor. Hükümetin politikalarından bizar durumdaki kitlelerin alternatif arayışı içinde olmayışları, böyle bir dönemde muhalefet partilerine beklenen teveccühü göstermeyişleri, en fazla kararsızlar kümesine yığılmaları normal bir durum sayılamaz" dedi.

"Muhalefet kadrolarının 'iktidar ülkeyi kötü yönetiyor' demenin ötesinde bir şeyler söylemesi lazım" diyen Kiras, şöyle devam etti:

"Örneğin, son günlerin en can yakan meselesi olan elektrik faturaları hakkında 'Ben faturamı ödemiyorum' çıkışı dikkat çekici ama çözüm içeren bir yaklaşım değil. Bugünkü sorunların çözümünü bugünkü iktidarın bulmak zorunda olması başka bir konu, muhalefetin iktidar alternatifi olarak görülebilmesi için iş başına geldiğinde nasıl bir yönetim sergileyeceğini anlatmak zorunda olması ayrı bir konu...

Bu saatten sonra hükümetin yaptığı yanlışlara reaksiyon göstermekten ibaret bir muhalefet tarzından daha aktif ve daha çözüm odaklı bir siyaset diline geçme zarureti olduğu görülmeli."

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