Karar yazarı Elif Çakır: Soylu çıtayı öyle tehlikeli bir yere çıkardı ki, çıtanın yükseleceği bir yer kalmadı!

Karar yazarı Elif Çakır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa AKP İl Başkanlığı toplantısındaki “Kim derse desin, onun için sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki; bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır. Bizim inancımız bu" sözlerini eleştirirken, "Çıtayı öyle tehlikeli bir yere çıkardı ki, çıtanın yükseleceği bir yer kalmadı!" dedi.

Çakır, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeliyle ilgili 'terör örgütleriyle irtibatlı iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet var' gerekçesiyle 'özel teftiş' başlatılmasını da Allah mı istemiş oluyor bu durumda? 'Biz kendimiz yapmıyoruz' diyen İçişleri Bakanına göre bu durumda mesela, İBB operasyonun AK Parti’nin ayağına dolanmasının sorumlusu kim oluyor? Sonuçta Sayın Soylu 'Bize yaptıran Allah’tır' diyor, yani kendisi değil, Allah ona yaptırıyor? Bugün ülkemizde yoksulluk sınırının 13 bin 72 TL, açlık sınırının ise 4 bin 13 Tl olmasının sebebi iktidar partisinin kötü yönetim anlayışı değil!" ifadelerini kullandı.

Çakır, yazısında ayrıca şunları kaydetti:

"Soylu’nun sözlerinden daha vahim olanı ise Bakan Soylu’nun sesini alabildiğine yükselterek üç kez tekrarladığı 'Bize yaptıran Allah’tır' sözlerinin salondan alkış almasıdır!

Asıl vahim olanı budur! İçler acısı olan budur. O salondakilere ve iki gündür sessizliğe gömülen AK Partililere sormak istiyorum: O salondaki AK Partili arkadaşlar siz neyi alkışladınız?

Soylu’ya 'Sayın Bakanım bize yaptıran Allah’tır' diyorsunuz 'Bunu biraz izah eder misiniz, anlatır mısınız' diye sormak aklınıza gelmedi mi? En azından ilahiyatçı AK Partililer, milletvekilleri sizler iki gündür niye sessizsiniz? Duymadınız mı? Doğru mu yani bütün olumsuzlukları size Allah mı yaptırıyor? Hukuksuzluğun, adaletsizliğin sorumlusu sizler değil misiniz? Allah mı istiyor bütün bunları? AK Parti ile Allah arasında böylesi bir bağ nasıl kuruldu? AK Parti hangi ara 'Yapan bizler değiliz Allah yaptırıyor' aşamasına geldi?"

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