Karar yazarı Elif Çakır: Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra halktan koptuğuna, ülkenin gerçekleriyle bağını hepten kopardığına kesinkes kanaat getirdim

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 9 Haziran'da muhalefete yönelik "Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin" açıklamasına işaret ederek, "Her üç vatandaştan birinin işsiz olduğunu gerçekten bilmiyor olabilir mi? Beştepe’den biraz çıksa, halkın içine karışsa, halk ile göz göze gelmiş olsa ülkenin geldiği hali görmez miydi?" diye yazdı.

Resmi rakamlara göre her üç vatandaştan birinin işsiz olduğunu belirten Çakır, "Üzülerek ifade etmeliyim ki Erdoğan’ın bu sözlerinden sonra Erdoğan’ın halktan koptuğuna, ülkenin gerçekleriyle bağını hepten kopardığına kesinkes kanaat getirdim.

“Neymiş, millet açmış” sözleri, “Ankara’ya mahkum olmuş bir iktidar olmayacağız” diyen Erdoğan’ın Ankara’ya mahkum olduğunun, milletin sesine, sorunlarına kulağını tıkadığının bir delilidir." ifadelerini kullandı.

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