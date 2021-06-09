Erdoğan: Neymiş millet açmış, aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefet liderlerine seslenerek, "Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin." açıklamasını yaptı.

Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Yapılandırmaysa bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Nankörlük biliyorsunuz parayla değil, onlar yine nankörlüğe devam ediyor. Milletimizden gayet güzel teşekkürler alıyoruz, bunlar millet aç diyor. Rizeliyim. Trakya'dan bütün şu andaki oradaki üreticilerin çeltik üreticisinin yaklaşımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Bundan bihaber olanlar bundan anlamaz ki." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Çevrenin korunmasında bugüne kadar yaptıklarımızın, halihazırda yaşadığımız sorunlarla ilgili yapacaklarımızın kapsamlı bir değerlendirmesini birazdan ayrıca yapacağım. Bizim gündemimizde ülkemize ve milletimize yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerden yedi düvele karşı verdiğimiz mücadelelerden başka konu yoktur. Her ay onlarca yol, tünel, köprü, sulama tesisleri, baraj, millet bahçesi, TOKİ açılışı yapıyoruz, bunların gözü var ama görmüyor. Beni milletim duyuyor ya yeter."