Karar yazarı Beki: Kenan Evren de muhalefeti böyle suçlaştırıyordu, darbesiyle hesaplaşanlar, şimdi yöntemini hortlatıyor, kadere bakın!

Karar yazarı Akif Beki, İyi Parti lideri Meral Akşener'in Sivas'ta uğradığı saldırıyla ilgili olarak, "İktidar militanlarının iftira ve karalamaya dayanan bu saldırıları, sistematik bir kampanyanın eseri. Halkı muhalefete karşı dolduruşa getiren kin ve düşmanlığa tahrikler, artık toplumsal barışı bozma tehlikesi doğuruyor. Ceza kanunlarımız açık. Bu açıdan hem iftira ve yargısız infaz suçuna giriyor. Hem de TCK 216'daki halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun oluştuğunu gösteriyor. Hukuken suç da siyaseten meşru mu! Demokrasiyi de ihlal ediyor. Evren de muhalefeti böyle suçlaştırıyordu. Darbesiyle hesaplaşanlar, şimdi yöntemini hortlatıyor, kadere bakın!" düşüncesini dile getirdi.

"12 Eylül darbesinin lideri, 1982'de referanduma sundukları 'Anayasa'yı tanıtmak için kampanya başlatmıştı. Bütün yaptığı, 'hayır' demeyi suç gibi göstermekti. Halkı öcülerle korkutup tehdit ediyordu. Güya halka fikrini soracaktı. Onaylamayan 'hayır' diyebilecekti, bu serbestti. Ama 'hayır' propagandasını fiilen yasaklamıştı. Konuşmalarında, 'teröristlerin, dış güçlerle işbirliği yapanların, vatan hainlerinin', 'hayır' kampanyası yürüttüğünü söylüyordu. 30 Ağustos tarihli Cumhuriyet'in manşetinden şöyle sesleniyordu: 'Vatan hainleri, yönetimi kötülemek için faaliyette bulunuyorlar.'" ifadelerini kullanan Beki, "Yakışıyor mu Evren zihniyetinden medet ummak!" dedi.

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