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Meral Akşener'e Sivas'ta saldırı girişimi

Akşener'e "Sen FETÖ'cüsün" diye bağırılırken, polis kalabalığa müdahale etti

10 Ağustos 2021 20:50

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Sivas’ta esnaf ziyareti sırasında sözlü saldırı düzenlendi. Mustafa Etiş isimli kişi Akşener'i "Kendisi FETÖ'cüdür" sözleriyle hedef gösterdi.

Meral Akşenerİyi PartiSivasAkşener Sivas
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