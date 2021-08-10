Meral Akşener'e Sivas'ta saldırı girişimi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'taki temaslarının ardından Zara ve İmranlı ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak Zara ilçesine geçen Akşener, partililer tarafından karşılandı. İlçe meydanında esnaf ziyareti yapan Akşener, işyeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Daha sonra ilçe meydanında kendisini karşılamaya gelenlere seslenen Akşener, "Sizin sesiniz olmaya gayret ettim. Bunun için de birlikte mesafe aldık. Benim sizden ricam şu, seçim zamanı kapınıza gelecek benim partim de dahil hangisi sizi ikna edebilirse ona oy verin. 5 yıldır geziyorum, tutuklayan yok. Ben madem FETÖ'cüyüm gereğini yapın, ama ben bu ülkede kimin ne halt olduğunu bilenlerdenim" diye konuştu.

"Çok haktan söz ediyorsanız istifa edin"

Konuşması sırasında meydanda bulunan Mustafa Etiş isimli kişi, "Meral Hanım sizi CHP meclise sokmadı mı? 15 milletvekiliyle, oyla girmediniz siz oraya, çok haktan söz ediyorsanız istifa edin" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Akşener, "Evet aynen öyle oldu sevgili kardeşim. Çok teşekkür ederim. Seni mi kıracağım, sağ olasın her şeyimizi yapmıştık. Seçimde dediler ki giremezsiniz. Kimsenin beklemediği bir işi yaptım. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na gittim. 15 milletvekili geldi. YSK da mecbur kaldı" dedi.

Bu sırada partililer ve soruyu soran Mustafa Etiş arasında gergin anlar yaşandı. Etiş, ailesi ile birlikte emniyet güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

"Kendisi FETÖ'cüdür"

Etiş bu sırada, "Bana bağırmayın. Millet aç diyorlar. Kim geçim sıkıntısı çekiyormuş. Gelsin o geçim sıkıntısı çekene para vereyim, zekat vereyim. Öyle bir şey yok. Millet şunlardan bir kurutulamadı" diye konuştu ardından "Kendisi FETÖ'cüdür" iddiasında bulunarak Akşener'i hedef göstermeye çalıştı.

Mustafa Etiş'i "Bağırma, sakin ol" diyerek bölgeden uzaklaştırmaya çalışan bir polisin Etiş'in sözleri üzerine "haklısın" dediği ve çevredeki esnaftan bazılarının ise Etiş'i alkışladığı görüldü.

Mustafa Etiş'in ardından ismi bilinmeyen bir kadın ve erkek de Akşener'e sözlü saldırıda bulundu. Kadın, "Bu karı buraya gelemez" şeklinde ayrımcı ve cinsiyetçi ifadeler kullandı.

Erdoğan "Bunlar iyi günler" demişti

Meral Akşener daha önce Rize'nin İkizdere ve Çayeli ilçelerinde saldırıya uğramıştı. Akşener, esnaf ziyaretinde bulunduğu Çayeli'nde sloganlar atarak bölgeye gelen bir grubun sözlü saldırısına uğramış, daha sonra, saldırganlara tepki gösteren İyi Partililer grup arasında sözlü ve fiziksel tartışma yaşanmıştı. Akşener, olayların büyümesi üzerine bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'in Rize ziyaretinde sözlü saldırıya uğramasının ardından "Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler" demişti.