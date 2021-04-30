Karar yazarı Beki: İktidar, muhalefetin lafıyla hareket etmeme prensibi gereğince Pekcan’a hesap sormuyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Bakanlığa kendi şirketinden 9 milyon liralık dezenfektan alındığının ortaya çıkmasına ve Bakan olmadan önce vergisiz mal ithal etmeye çalıştığı iddialarına ilişkin, "İktidar, muhalefetin lafıyla hareket etmeme prensibi gereğince Pekcan’a hesap sormuyor, sordurmuyordu. Yine de skandalın ardı arkası kesilmiyor" dedi.

Beki, "Görevi kötüye kullanma, yolsuzluk, usulsüzlük, haksız çıkar sağlama var mı, yok mu? Meclis bunu soruşturmayacak da neyi soruşturacaktı? Yüce Divan’da bu işler yargılanmayacaktı da ne yargılanacaktı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu sorular karşısında iktidarların, muhalefetin lafıyla hareket etmeme hakkına başvurdu. Muhalefetin ne dediğine bakacak, dediğiyle iş yapacak olmadıklarını söyledi. Ki bu, AK Parti iktidarının klasiklerinden. Konuşmama hakkı olarak da tepe tepe kullandığı bir hak. Helal yoldan susma ve susturma imkanı veriyor. Cumhurbaşkanı da aynı hak kapsamında, Pekcan’ı kınayanları kınamıştı. Neylersiniz ki hak, hukuk tanımayan muhalefet ve gazeteciler, hala edepsizliğe devam ediyor (!)" ifadesini kullandı.

Beki, yazısına şöyle devam etti:

"Konu, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kendi bakanlığıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kurduğu ticari ilişkiler... Pekcan’ın bakanlığına, sahibi olduğu şirketten ihalesiz dezenfektan satın aldırdığı çıkmıştı. Bakanlıksa rakamı ve ahlaksız çıkar ilişkisini yalanlarken haberi doğrulamıştı.

Ucuz ve kaliteli diye Bakan’ın şirketinin tercih edildiği açıklanmıştı.

Fakat kazan-kazan açıklamasının da doğru olmadığı anlaşıldı. Bakan’la Bakanlık birlikte kazanmamış. Mesela THY’nin şirketine, bakanlığın yarısı kadar fiyat çekilmiş.

Matruşka bebekleri gibi, açtıkça içinden başka bir ‘nur topu’ skandal uç veriyor.

İsmail Saymaz, Sözcü’de belgesini yayınladı. Emine Hanım’ın adını kullanarak gümrüksüz mal geçirmeye çalışıyor diye 2016’da gümrükler, Pekcan hakkında bir yazıyla uyarılmış. Ve iki yıl sonra Pekcan, gümrüklerin bağlı olduğu bakanlığa atanmış.

Ama kuzunun, göz göre göre kurda teslim edildiğini söylemek, büyük terbiyesizlik olur. Pekcan’a da karalama ve çarpıtmalara karşı yasal yollardan hesap sorma hakkı doğar.

Kanunlar iktidar ekabirini korumayacak da sarı çizmeli Mehmet Ağa’yı mı koruyacak!

Tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatıldığı şüphesiyle netameli, akçeli işlerin hesabını sormakta ısrar ederek hadsizlik ve edebsizlik yapanlardan hesap sorulması yakındır. "