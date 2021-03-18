Karar yazarı Beki: Erdoğan'ın İBB Başkanlığı'nın düşürülmesine niye karşı çıktıysam Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine de aynı sebeple karşıyım

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı, bir şiir okuduğu için zamanında düşürüldüğünde niye karşı çıktıysam...HDP’li Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin bir tivit paylaştığı için dün düşürülmesine de aynı sebeple karşıyım." yorumunu yaptı.

Beki yazısında, "O nasıl demokrasimizin utanç verici bir ayıbı olarak kaldıysa bu da öyle... Erdoğan’ın okuduğu şiiri militarist bulmuş, katılmamıştım. Müminler niye asker, minareler niye süngü, camilerimizin kubbeleri niye miğfer olsun? Ama nihayetinde bir şiirdi. Seçimle geldiği yerden seçimsiz indirilmesine, hapis yatırılmasına gerekçe olamazdı. Demokrasi ve ifade özgürlüğünü savunmak için, Gergerlioğlu’na da katılmak gerekmez. Şuna ne söylenebilir: 'Bir barış haberi paylaşmışım, 4 buçuk yıldır hala yayında. Herhangi bir erişim yasağı yok, soruşturma yok, retweet eden başka birisine de soruşturma yok ama bana 2 buçuk yıllık ceza var. Ben seçildikten sonra da yargılamanın durması gerekiyordu.' Kaldı ki 28 Şubat hukuksuzluklarına, başörtüsü yasağına, Erdoğan’ın şiirden cezalandırılmasına da karşı durmuş, milletvekilliğinin hakkını vermiş bir hak ve özgürlük savunucusu. Geçmişin de mi hiç hatırı yok ki, AK Parti Grubu bu haksızlığa çanak tuttu, alkışlayabildi!" düşüncesini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onamıştı. Yargıtay'ın onama kararı, geçen hafta Perşembe günü Meclis'e ulaşmıştı.

Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gergerlioğlu, aynı zamanda da "tedbir" kararı alınması talebinde bulunmuştu. Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili süreç devam ederken, tedbir kararı reddedilmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Gergerlioğlu hakkındaki bireysel başvurusu sonucunu beklemeyeceklerini açıklamıştı.

Anayasaya göre, hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı TBMM Genel Kurulu'nda okutulan meclis üyesinin milletvekilli de sona eriyor.