Karar yazarı Beki: Bakanlar, İmamoğlu’nun "balık sefası"na yüklenmekten fırsat bulup sanayiye verilemeyen elektrikle ilgili iki kelime edemedi daha

Karar yazarı Akif Beki, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle oluşan mağduriyet nedeniyle İBB'yi suçlayan iktidarı eleştirirken, bakanların sanayiye verilmeyen elektriği konuşmadığını, bunun yerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar yağışı olduğu gün restorana gitmesinin konuşulmasını istediklerini ifade etti.

Beki, "Kar esareti sadece İBB’nin gözetimindeki alanlarda yaşanmış, İBB hiç ortada yokmuş, Ankara’dan bakanlar yetişip faciaya el koymuş, boşluğu valilikle kaymakamlar ve AK Parti belediyeleri doldurmak zorunda kalmış gibi görülsün, gösterilsin bekleniyor. Gerisi sorgulanmasın, köprü ve otoyolların niye kardan kapandığı sorulmasın, o da İBB’den bilinsin..." ifadesini kullandı.

Beki, yazısına şöyle devam etti.

"Hangi yollar kime bağlıydı, kim yetersiz kaldı diye böyle günde seni-beni ayıran da iktidar cenahı değil, İmamoğlu’ymuş gibi yaptınız mı sizden iyisi, dürüstü, hakperesti, vatanseveri yok artık.

Sanki AK Partili eski İBB başkanları, Türkiye’deki büyükelçilerle sık sık görüşmezmiş, görüşseler o da yadırganır ve mevzu edilirmiş, zaten İmamoğlu İngiliz sefiriyle balık yediği için mücadele aksamış, İstanbullular bu yüzden kar çilesi çekmiş...

Bakanlar, İmamoğlu’nun 'balık sefası'na yüklenmekten fırsat bulup sanayiye verilemeyen elektrikle ilgili iki kelime edemedi daha. Sanayiden sorumlu bakan bile. Konu değişince cereyanlar kesiliveriyor.

Neyin daha önemli, daha öncelikli, daha belirleyici olduğunu bilen iktidarın hali de bir başka yahu!"

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