Karar yazarı Akyol: Arınç istifa etti, zaten hukuk konusunda uzun süre birlikte yürümeleri mümkün değildi

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP kurucularından Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği istifasına ilişkin olarak, “Zaten hukuk konusunda uzun süre birlikte yürümeleri mümkün değildi” görüşünü savundu.

Akyol, “Yürütme erkinin başı olan Cumhurbaşkanı’nın 'görülmekte olan davalar' hakkında hüküm ifade eden konuşmaları, uluslararası hukuk kurumlarında yargıya baskı olarak kaydedilmektedir. Bu yüzden 'refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz' demesi, Erdoğan’ın kendisinin beklediği kalıcı bir pozitif etki yaratmıyor. Halbuki sermayeyi de oralardan bekliyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Üstelik, Osman Kavala hakkında 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 18 Şubat 2020 günlü kararı var. Kararda, Kavala’nın, Açık Toplum Vakfı’nın ve Anadolu Kültür A.Ş’nin “Gezi olaylarını finanse ettiğini gösteren herhangi bir delil sunulmadığı… Gezi eylemlerini finanse ettiği şeklindeki iddianın soyut ve havada kaldığı” yazılıdır. MASAK raporunda da durum böyledir. (Karar No: 2020/34, sf. 314, paragraf 5.) Mahkeme beraat kararı vermişti; siyaset tutuklu kalmasını istiyor ya, Kavala için bu defa 15 Temmuz darbe teşebbüsünden dava açıldı, hâlâ içeride!" ifadesini kullandı.

Akyol yazısında, "Mesele Kavala’nın şahsı değil. Bu dosyada Türkiye’de hukukun durumu kısa bir tarihçe gibi görmek mümkündür. Ondan dolayı simge niteliğindeki dosyalardan biridir." yorumunu yaptı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Bülent Arınç'ın HaberTürk'te katıldığı yayında"Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" dedi.

Erdoğan, isim vermeden Arınç'ın açıklamalarına göndermede bulunarak, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" tepkisini gösterdi.

Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir" sözlerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepki göstermesi üzerine yaptığı açıklamada, "Konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım" düşüncesini dile getirdi.

Bu ifadeler ardından hükûmete yakınlığıyla bilinen bazı isimler ve MHP’liler, Arınç’a sert tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Bülent Arınç da yargıya isyan etti: Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!

TIKLAYIN - Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki: Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz

TIKLAYIN - Bülent Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum





TIKLAYIN | Bülent Arınç'a bir tepki de Mehmet Ali Şahin'den: Ne söyleyeceksek kurulda olmalı, dışarıda konuşmak niye?

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın Kavala ve Demirtaş’a güzellemeler yapması çarpıklık ve ahmaklık

TIKLAYIN | İstifa sürecinin perde arkası; Erdoğan ve Arınç telefonda neler konuştu?