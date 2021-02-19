Karar yazarı Akif Beki: Bahçeli noktayı bu keskinlikte koyduktan sonra, mevzu bıçak gibi kesilecektir, bahse var mısınız?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 16 Şubat Salı günü yaptığı basın toplantısında Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesine yönelik tartışmalara sert bir dille ihtar verdiğini belirterek, "Bahçeli laiklikten dönüşe izin vermeyeceğini, Anayasa'dan çıkarttırmayacağını duyuruyor bir yerde. Hem de "Anayasa laiktir laik kalacak" sloganı atmadan. 'Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek' maddeleri değişirme teklifine kapıyı baştan kapattığı anlaşılıyor." diye yazdı.

MHP lideri Bahçeli'nin, reformlarla ilgili çizdiği çerçeveyi Cumhurbaşkanlığı sistemini kökleştirmek ve eskinin tortularını ayıklamak olduğuna işaret eden Akif Beki, "Bu hengamede yeterince ve hakkıyla konuşulmadı ama siyaseti şekillendirmek açısından çok belirleyici bir çıkıştı.

Ayasofya'nın Baş İmamı "1921 ve 24 anayasalarında laiklik yoktu, devletin dini İslam'dır yazıyordu, fabrika ayarlarına geri dönelim" der mi hala, sanmam. Tahminim, Boynukalın Hoca da görüşünde ısrar edip tartışmayı uzatmayacaktır. Cumhur İttifakı ortaklarının arasını açmak ister mi?" ifadelerini kullandı.

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