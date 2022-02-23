Karar yazarı Akif Beki: Akbaşoğlu, partisinin hayat pahalılığı mazeretlerini rakama vurdu; rakamlısı gülünçse rakamsızı da öyle

Karar yazarı Akif Beki, Fransa'da yüzde 6-7 oranında enflasyon olduğunu ve 150 Euro'ya dolan bir market poşetinin 750 Euro'ya yükseldiğini söyleyen AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun sözlerini iktidarın da söylemleri üzerinden ironik bir dille eleştirdi.

Beki, "Akbaşoğlu, partisinin hayat pahalılığı mazeretlerini rakama vurdu, doğru karşılığı bu. Rakamlısı gülünçse rakamsızı da öyle, Akbaşoğlu karikatürize etmiş değil. İktidar ne söylüyorsa tamburası da onu çalıyor. Arada sehven bir fark oluşmuş gibi niye düzeltmeye zorlandı, anlayan beri gelsin" dedi.

Beki, "Yüzde 5 enflasyonla Avrupa’nın, yüzde 7 ile ABD’nin yokluktan kırıldığı, yiyecek ekmek bulamadığı, ölüp bittiği; bizimse yüzde 36 resmi enflasyonla yine hamdolsun iyi atlattığımız, onlara bakıp halimize şükretmemiz gerektiği başka nasıl açıklanabilirdi ki? Yüzde 5 enflasyonla onlar acınası bir sefalet içinde sürünürken biz, iktidar sayesinde yüzde 36’yla gül gibi yaşayıp ayakta kalıyorsak bir sırrı olmalıydı. Sende benzin, dolar bir yılda iki katına, yağla un bilmem kaça çıkmış, yüzde yüzün üstünde artışlar varken... 150 avroluk alışveriş, Fransa’da 155 olsa ne yazar, 160 olsa ne. 750 göstereceksin ki hesap tutsun. O da ancak enflasyon yüzdesini, ufak bir geçişkenlikle fiyatın katına çevirip çarparak bulunabilirdi. Yine de tutmazsa...Avrupa’da yaşayan eniştenin yalancısı olmaktan başka hiçbir şey kurtarmazdı bu hesabı" ifadesini kullandı.

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