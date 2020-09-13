Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Başkalarının dedikleri bir yana imam hatip camiasının da kendi sorunları üzerinde düşünmesi gerekiyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, ekonomist Erol Mütercimler'in imam hatip mezunlarına yönelik sözlerine tepki gösterdi. Taşgetiren, "Türkiye’de bir İmam Hatip camiası vardır ve Mütercimler’e tepki gelmesi kaçınılmazdı. Çabuk özür diledi ama söz o kadar kötü idi ki, özür tepkileri kesmedi. Peş peşe bildiriler ve suç duyuruları geldi. Tansiyona bakıldığında tepkiler devam edecek gibi de görünüyor." yorumunu yaptı. Taşgetiren, "Başkalarının dedikleri bir yana imam hatip camiasının da kendi sorunları üzerinde düşünmesi gerekiyor" görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Düşünüyorum da işin bir 'Mütercimler bu sözü nasıl söyledi?” boyutu var gibi geliyor bana. “Acaba bu kanaat başka hangi muhitlerde kabul görüyor, gibi bir boyutu var. Bu kanaat nasıl oluştu? Bu kanaat kategorik bir düşmanlığın ürünü mü yoksa yanlış bilgilenmenin ürünü mü? Bir adam nasıl olur da boş bulunup büyük bir camiaya hakaret niteliği taşıyan bir sözü ağzından kaçırır?' gibi bir boyutu var." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Bütün bu sorular kanaatimce 'Dinin doğru algılanması” ve bunun “Dindar çevrelere yüklediği sorumluluk' gibi bir hassasiyeti bulunan çevrelere işin farklı boyutlarını dikkate alma sorumluluğu yüklüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Taşgetiren, "Bir 'duyarlılık alanı'na işaret etmek istiyorum. Kamplaşma. Dini konuların da bu kamplaşma çerçevesine girmesi ve insanların 'Din ile ilişki'yi nasıl düzenleyeceklerine dair 'ruh karmaşası' içine sürüklenme tehlikesi. Bu ülkede en mesafeli insanın bile din ile bir 'kültür iklimi buluşması' var. Onu koparmamak lazım, derim ben. Kamplaşma ise, kategorik tavır alışlara, kopuşlara, cephe seçimine yol açıyor." ifadesini kullandı.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

Bu arada ortaya çıkan manzara “güç kullanımı” dili haline geliyorsa, “Biz güçlendik, karşımıza çıkanı döveriz, siyaset de yargı da bizden yana, üstelik medyamız da var” üslubu algılanmaya başlanıyorsa bu işten din kazanmaz, demek istiyorum.

Başkalarının dedikleri bir yana İmam Hatip camiasının da kendi sorunları üzerinde düşünmesi gerekiyor. “Sayı arttı, kalite de arttı mı?” sorularının “içerden” sorulduğu bir zamanı yaşıyoruz. “Birim çocuğumuz İHL’de ya da tüm eğitim alanında yeterli özeni görebiliyor mu?” sorusunun sorulması gereken zamanı yaşıyoruz. Biraz daha sekinet lütfen.

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Ne olmuştu?

Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullandı.

Mütercimler sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

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