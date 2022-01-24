Karar yazarı Ocaktan: Sezen Aksu’nun ‘cahil’ kelimesi üzerinden baltalarımızı çıkardık ve sanki bir din savaşına hazırlanıyormuşuz gibi bir hal içindeyiz

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, "Şu günlerde Sezen Aksu’nun beş yıl önceki şarkısında Âdem ve Havva kısmının geçtiği cümlede bir bakıma metafor yaparak söylediği ‘cahil’ kelimesi üzerinden baltalarımızı çıkardık ve sanki bir din savaşına hazırlanıyormuşuz gibi bir hal içindeyiz…" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan yazısında, "Yıllarca acı tecrübeler yaşamış bu toprakların insanları kinlerine mağlup olan dillerin ürettiği öfkeler yüzünden elbette kavga etmeyecek, buna hepimiz inanıyoruz. Esas talihsizlik bilimde, teknolojide yeni imkanların konuşulduğu bir yüzyılda Türkiye’nin bir takım ideolojik tassuplarla zaman kaybetmesi… İtiraf edelim ki bugün dindarların iktidarında muhatap olduğumuz uygulamalar, Müslüman bireyler olarak hepimizi derinden yaralamakta, geleceğimize ilişkin bütün umutlarımızı yerle bir etmektedir. Unutmayalım iktidar kaybetmek dünyanın sonu değildir, eğer dine bu kadar haksızlık etmeye devam edersek hem dinle olan bağlarımızı, hem de bu topraklarda kardeşçe yaşama umutlarımızı hepten kaybedeceğiz…" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir

TIKLAYIN | Sezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

TIKLAYIN | Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme

TIKLAYIN - Diyanet'ten Sezen Aksu açıklaması: Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum saygısızlıktır

TIKLAYIN - Milli Beka Hareketi üyelerinden Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem

TIKLAYIN - Yeni Şafak gazetesi, Sezen Aksu'yu şarkısı üzerinden hedef gösterdi

TIKLAYIN - Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hâkim olmasına arabulucu olabiliriz

TIKLAYIN - Tarkan'dan hedef gösterilen Sezen Aksu'ya destek: Kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp tarihe yazılacaktır