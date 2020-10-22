Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'nden İyi Parti’deki 'küskünlere': Kongredeki ayak oyununun intikamını almak için izlenen yollar sizi başka yerlere götürebilir

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, İyi Parti kongresinin ardından İyi Parti İstanbul Milletvekiliş Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik 'FETÖ'cü imasında bulunmasını yorumladı. Kiras, İyi Parti'deki 'küskünlere', "Kongredeki ayak oyununun intikamını almak için izlenen yollar sizi başka yerlere götürebilir" uyarısında bulundu.

Kiras, "İyi Parti’de yaşanan keşmekeş ideolojik bir zemine veya siyaset yapma tarzıyla ilgili fikir ayrılıklarına dayanmıyor. Koltuk kavgasında birbirinin ayağını kaydırmaya uğraşan grupların 'gerekirse gemiyi batırmayı da göze alan' cüretkarlıklarına dayanıyor. Meral Akşener yaşananları partisine yönelik bir saldırı olarak yorumladı, Refah-Yol döneminde DYP’den ayrılan 43 milletvekilini hatırlattı, operasyon iması yaptı. Kuşkularında haklı olabilir ama partisini 'dış operasyonlara açık' hale getiren sorunlar da görmezden gelinemez ve bunlar bir an önce çözülemezse ileride daha ciddi problemler doğurabilir. Genel başkan ve yakın çevresinin bunu görmesi lazım." düşüncesini dile getirdi.

Kiras, "Küskün'lerin görmesi gereken ise şu: Parti yönetiminden tasfiye edilmek istenen kişilere karşı kongrede sergilenen ayak oyunu rencide ediciydi ama bunun intikamını almak amacıyla izlenen bazı yollar sizi çok başka yerlere götürebilir. İntikam almak gibi negatif bir hedef yerine hem sizi hem tabanınızı memnun edecek bir çözüme katkı vermenin yolu her zaman bulunabilir." görüşünü savundu.

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