Abdulkadir Selvi: Akşener, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu için Millî Savunma Bakanı Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı aramış

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İyi Parti İstanbul Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü olduğu' iddialarına ilişkin olarak Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la bir görüşme yaptığını yazdı.

Selvi, "Ümit Özdağ, Meral Akşener’e gidip Buğra Kavuncu hakkında, 'Bu FETÖ’cü. Hem dayısı hem kendisi FETÖ’cü' diyor. Akşener, 'Nereden öğrendin FETÖ’cü olduğunu' diye soruyor. Özdağ, 'Hem MİT’ten, hem Genelkurmay’dan öğrendim2 diye yanıt veriyor. Akşener bunun üzerine partiye kayıtlı sabit telefon hattından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ulaşıyor. Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğuna dair bir bilgi olup olmadığını soruyor. Akşener bir ya da en fazla iki gün sonra Ümit Özdağ’ı davet ediyor. 'İki tarafa da sordum. ‘Hayır. Bizde böyle bir kayıt yok’ dediler' diyor. Özdağ, canı sıkkın bir şekilde, 'Ha öyle mi, memnun oldum' deyip görüşmeden ayrılıyor. Ama belli ki ikna olmamış." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | İyi Parti'de 'FETÖ' gerilimi | Buğra Kavuncu: Ümit Özdağ hakkında iftiralarından dolayı suç duyurusunda bulunacağım

TIKLAYIN - Buğra Kavuncu hakkında 'FETÖ' iması yapan İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın danışmanı istifa etti

TIKLAYIN - İstanbul'da İyi Partili 39 başkan, Ümit Özdağ'ın partiden ihracını talep etti