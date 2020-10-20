İstanbul'da İyi Partili 39 başkan, Ümit Özdağ'ın partiden ihracını talep etti

İyi Parti İstanbul ilçe başkanları, Genel Merkez'e yazdıkları dilekçeyle, katıldığı bir canlı yayında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunan, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini talep etti.

39 ilçe başkanının imzası bulunan dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

"19.10.2020 tarihinde CnnTürk Tarafsız Bölge Programına konuk olan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın gerçek dışı beyan ve iftiralarını şiddetle kınıyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar üyelerimizle birlikte büyük bir emek ve özveri ile bugünlere getirdiğimiz partimizin, İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu üzerinden asılsız söylem ve iftira kampanyası ile yıpratılmasına artık daha fazla müsaade etmemizin imkanı kalmamıştır. Bu bağlamda bizlerin İl Başkanımız Sayın Satuk Buğra Kavuncu’ya olan inancı güveni ve desteği tamdır. Her şartta yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

"Aziz milletimizin umudu ve iktidarın tek gerçek alternatifi olan İYİ Parti’nin, organize bir şekilde yıpratılması ve İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu’nun itibar suikastine uğramasının engellenmesi için, adı geçen şahıs hakkında parti tüzüğümüz gereği disiplin hükümlerinin ivedilikle işletilerek partiden ihraç edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

Ne olmuştu?

Ahmet Hakan'ın programına katılan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunarak, "FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu veya olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır" dedi.

Özdağ'ın sözlerinin ardından yayına bağlanan Kavuncu, "Öncelikle şunu söyleyeyim, büyük bir üzüntüyle ve biraz da öfkeyle dinledim. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım, bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili. Allah herkesi iftiradan saklasın" diye konuştu.