Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: Bugüne kadar FETÖ'yle kim yattı kalktı herkes biliyor

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçim kuruluna başvurusunu yaptı. SP lideri çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü (3 Mayıs 2018) açıklamasına ilişkin olarak, "Bugüne kadar FETÖ’yle kim yattı kalktı herkes biliyor. Bunu kimsenin üstünün örtmesi mümkün değil" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, kafasını karıştıran bir konu olduğunu söyleyerek, "15 Temmuz'un siyasi ayağı hep tartışıldı. Bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur" demiş; 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı seçiminde aday adayı olanlarla ilgili konuşarak, "FETÖ'nün 100 bin imza üzerinde etkisi var mı? Araştırılsın" önerisinde bulunmuştu.

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Bahçeli'nin bu sözlerine başta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere pek çok kişi tarafından eleştirilmişti. Akşener, imza verecek seçmenlerin korkutulmak istendiğini ileri sürerek, Bahçeli'nin 'FETÖ' açıklamasına, "Milleti korkutma ve sindirmeye yönelik açıklamalardan herhangi birisi zarar görürse, buna pabuç bırakmam" diyerek tepki göstermişti.

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SP lideri Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara İl Seçim Kurulu Merkez İlçe Seçim Kurulları içerisinde yer alan Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na gelerek imza verdi. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre “Bilge başkan Temel başkan” sloganları eşliğinde kurula gelen Karamollaoğlu, çıkışta yaptığı konuşmada, üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Karamollaoğlu, bir partilinin çocuğunu sevdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, seçimin huzur içinde geçmesini dilediklerini belirterek konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Karar milletin. Saygılı olmak zorundayız. Parti genel başkanları yönetimleri dahil olmak üzere tüm vatandaşlar itidal içerisinde davranmalı. Kim seçilirse seçilsin kararları o alacak. Sadece destek verenleri değil tüm Türkiye’yi temsil edecekler.”

Gazetecilerin sorusu üzerine, Bahçeli’nin 100 bin imzaya ilişkin sözlerine yanıt veren Karamollaoğlu “Ben bu çirkinliklerin içine batmak istemem. Herkes kendi söylediğiyle. Bugüne kadar FETÖ’yle kim yattı kalktı herkes biliyor. Bunu kimsenin üstünün örtmesi mümkün değil. Bu usül benim usulüm değil. Allaha havale ediyorum gerisine karışmıyorum” dedi.