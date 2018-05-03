Bahçeli'nin 100 bin imza çıkışına Akşener'den yanıt: Pabuç bırakmam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "FETÖ'nün 100 bin imza ile aday olacak isimler üzerinde odaklanacağı merak konusu olmuştur" sözlerine, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt gecikmedi. Akşener, Bahçeli'nin sözlerine karşılık olarak, “Milleti korkutma ve sindirmeye yönelik açıklamalardan herhangi birisi zarar görürse, buna pabuç bırakmam" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imzalar hakkında, "Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı, FETÖ'nün seçmen üzerindeki etkisini takip etmiş midir? FETÖ'nün 100 bin imza ile aday olacak isimler üzerinde odaklanacağı merak konusu olmuştur" ifadesini kullandı.

Demokrat Parti ziyareti çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener “Milleti korkutma ve sindirmeye yönelik açıklamalardan herhangi birisi zarar görürse, buna pabuç bırakmam" açıklamasında bulundu.

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