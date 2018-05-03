Bahçeli: Kafamı karıştıran bir konu var, FETO, "100 bin taraftarım bir adayın etrafında birleşsin" derse ne olur?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kafasını karıştıran bir konu olduğunu söyleyerek, "15 Temmuz'un siyasi ayağı hep tartışıldı. Bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur" dedi.

100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı seçiminde aday adayı olanlarla ilgili konuşan MHP lideri, "FETÖ'nün 100 bin imza üzerinde etkisi var mı?" diye sorarak "Araştırılsın" önerisinde bulundu.

Sık sık İyi Parti'yi ve genel başkanları Meral Akşener'i FETÖ iddiasıyla suşlayan Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı, FETO'nun seçmen ayağını hiç takip etmişler mi?" diye sordu.

İyi Parti, Bahçeli'nin bu iddialarına cevap olarak bir video yayımlamış ve 'FETÖ' mağdurlarının partilerinde yer aldığını söylemişti.

24 Haziran'daki seçimlere ilişkin olarak açıklama yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Kafamı karıştıran bir konu var. 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuç üzerinden bahsedilemez hale geldi. Nasıl olacak bilemiyorum. Demek ki FETO darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim konu şu; ana muhalefet partisinden 15 vekilin geçtiği partinin başkanı, ısrarla 100 bin imzayla aday olacağım diyor. FETO darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya kondu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu, öğretim kadrolarında uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların aileleri, çevreleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı, FETO'nun seçmen ayağını hiç takip etmişler mi? Bunlar, hangi adayın etrafında toplanabilir? Bunlar benim kafamı kurcalıyor.

Eğer FETO'yla mücadele ediliyorsa, bu mücadele yapılırken hala kendi ısrarını devam ettiriyorsa, acaba Pensilvanya'dan bir talimat gelip 100 bin kişiyi falan adayın etrafında toplayın der ise ne olur? Bunları çok yönlü düşünmek lazım. Bunları da tartışılsın diye söylüyorum. Benimki düşüncedir efendim.