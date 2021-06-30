Karamollaoğlu'ndan "Türkiye ile AK Parti'nin kaderi bütünleşmiştir" diyen Erdoğan'a: Yolsuzluk ve rüşvet AK Parti’nin kaderi olabilir ama Türkiye’nin kaderi olamaz!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven bizi de seviyordur, nefret eden bizden de nefret ediyordur" sözlerini hatırlatarak, "Bugün yolsuzluk, rüşvet ve rant; AK Parti’nin kaderi olabilir ama Türkiye’nin kaderi olamaz!" dedi.

Karamollaoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da AKP İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kullandığı "Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven bizi de seviyordur, nefret eden bizden de nefret ediyordur" sözlerini eleştirdi.

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Öncelikle bir kimsenin herhangi bir partiyi sevmemesi, ülkesini sevmesine engel değildir.

Ve Türkiye’nin kaderi hiçbir zaman bir partinin ya da bir kişinin kaderi ile bütünleşmemiştir, bütünleşmeyecektir!



-Bugün yolsuzluk, rüşvet ve rant; AK Parti’nin kaderi olabilir ama Türkiye’nin kaderi olamaz!

-Bugün itibar uğruna israf etmek, adam kayırmak ve bir kişiye sorgusuz sualsiz itaat; Ak Parti’nin kaderi olabilir ama Türkiye’nin kaderi olamaz!



-Bugün huzursuz bir toplum, mutlu bir azınlık oluşturmak Ak Parti’nin kaderi olabilir ama Türkiye’nin kaderi olamaz!

-Bugün nefret tohumları ekerek, farklı düşünceleri hainlikle itham ederek siyasi ömrüne devam etmek Ak Parti’nin kaderi olabilir ama Türkiye’nin kaderi olamaz!”