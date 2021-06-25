Erdoğan: Türkiye'yi seven bizi de seviyor, Türkiye'den nefret eden bizden de nefret ediyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da AKP İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye ile AK Partinin kaderi adeta bütünleşmiştir" diyerek "Türkiye'yi seven bizi de seviyordur, nefret eden bizden de nefret ediyordur" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'yi millet kurmuştur" diyen Erdoğan, hedeflerinin 84 milyonun 'gönlünü fethetmek' olduğunu dile getirerek "En önemli görev teşkilatlarımıza düşüyor. Her saldırının hedefinde AK Parti'nin olması boşuna değildir. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven bizi de seviyor, Türkiye'den nefret eden bizden de nefret ediyor. Hep dik durduk ve dik durmaya da devam edeceğiz. Milletimiz bu ülkede kimin ne olduğunu, neyi ne için yaptığını gayet iyi biliyor" diye konuştu.