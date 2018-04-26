Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu ikinci kez buluştu: Ortak aday konusu birkaç güne netleşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'daki seçimler öncesinde 'ortak aday' ve 'sıfır baraj ittifakı' konularında yoğun bir görüşme trafiği yürüttükleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha ziyaret etti. Görüşme 20 dakika sürerken, Karamollaoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki kararın birkaç gün içerisinde netleşeceğini söyledi.

CHP Genel Merkezi'ne gerçekleşen görüşme öncesinde Karamollaoğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile partisinin Saadet Partisi'yle yaptığı görüşmeleri sürdüren isimlerden biri olan İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinden ayrılırken, basın mensuplarının 'cumhurbaşkanlığı için herhangi bir adayın belirlenip belirlenmediği' konusundaki sorusuna, "Bunların hepsi birkaç gün içerisinde netleşecek, size o zaman aktarılacak. Sadece kısa bir görüşme yaptık o kadar" yanıtını verdi.