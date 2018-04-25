Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu ödül töreninde

"Erbakan Ödülleri 2018" törenine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi.

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene gelen Abdullah Gül'ü Temel Karamollaoğlu karşıladı. Gül ile Karamollaoğlu salona birlikte girdi.

Gün içinde yapılan açıklamalarda, erken seçim öncesinde ‘ittifak ortakları’ olarak isimleri geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de törene katılacağı belirtilmişti. Ancak, T24’e konuşan Saadet Partisi yetkilileri detay vermemekle birlikte Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun salonda olmadığını söyledi.

Necmettin Erbakan Medya Ödülü Ruşen Çakır'a verildi. Ödülü Çakır adına Medyascope Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İrfan Bozan aldı. Ödül, Uğur Dündar tarafından takdim edildi.

Törene 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın da katıldı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Karamollaoğlu'nun yarın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşeceği açıklanmıştı.

Erbakan Ödülleri Töreni, Milli Görüş Hareketi Lideri, 54. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın insanlığın refah, barış ve kardeşliğine yaptığı katkıları anmak ve yaşatmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenleniyor. 'Erbakan Ödülleri' bilim, düşünce, medya, sanat, spor ve onur özel ödülü kategorilerinde veriliyor.