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Gül-Karamollaoğlu görüşmesi 2 saat 20 dakika sürdü

Türkiye, 24 Haziran'da erken seçime gidiyor

25 Nisan 2018 17:16

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. Görüşme Abdullah Gül'ün Maslak'taki ofisinde gerçekleşen görüşme 2 saat 20 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran'da yapılması kararının ardından siyasette yoğun görüşme trafiği yaşanıyor. Siyasilerin görüşmeleri sık sık Ankara'da yapılsa da İstanbul'da da önemli görüşmeler gerçekleşmeye başladı.

Dün yan yanalardı

Dün gerçekleşen Necmettin Erbakan Ödülleri'nde Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül yanyana oturmuş, bol bol sohbet etme fırsatı bulmuştu. Gül, AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de sürpriz olarak nitelendirilen bir görüşme gerçekleştirmişti.

 

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