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Dün Gül'le görüşen Karamollaoğlu, bugün yine Akşener'e gitti; görüşme 17 dakika sürdü!

Karamollaoğlu, saat 17:30'da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

26 Nisan 2018 18:18

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile dün (25 Nisan 2018) görüşen Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, bugün yeniden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kapısını çaldı. İki ismin görüşmesi, 17 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından partisinin genel merkezine dönen Karamollaoğlu ile görüşmek üzere CHP heyeti de yola çıktı. Daha sonra ise Karamollaoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceği, görüşmenin saat 17:30'da başlayacağı öğrenildi. 

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; "ortak aday" hedefi büyük ölçüde rafa kalktı.

Ne olmuştu?

Akşener'le iki gün önce de görüşen Karamollaoğlu, Gül'ün adaylığı ile ilgili olarak yöneltilen soruya şöyle yanıt vermişti:

"Siz soru sormakta serbestsiniz. Biz de kendi üslubumuzca cevap vermekte serbestiz. Şu sıralarda takdir edersiniz ki bu tip detay konular hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Kesin netice elde edilince veya kararlar kesinleşince kamuoyuna duyurulur."

"Gül aday olursa çok sevinirim"

Meral Akşener, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Odağında 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerinin olduğu görüşme sonrası açıklama yapan Akşener, "100 bin imza ile adaylığım sürüyor" dedi.

Akşener, "Abdullah Gül'ün aday olması durumunda nasıl bir yol izleyeceğinin" sorulması üzerine "Bir yıldır çalışıyoruz, çekilmem söz konusu değil. Aday olursa çok sevinirim" demişti.

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