Karamollaoğlu: 2022’nin 'hoş gelmesi', ancak bu iktidarın 'güle güle gitmesi' ile mümkün olacak!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni yıla girerken gelen zamları hatırlatarak, "Bir kez daha anlaşıldı ki; 2022’nin 'hoş gelmesi', ancak bu iktidarın 'güle güle gitmesi' ile mümkün olacak!" dedi.

Türkiye yeni yıla zamlarla girdi. Doğalgaz fiyatlarına yüzde 15 ile yüzde 50 arasında zam gelirken; elektrik tarifelerinde de düzenlemeye gidildi. Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak.

Zamlara tepki gösteren Karamollaoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "2021’in son saatlerini doğalgaz, elektrik ve akaryakıta gelen kallavi zam haberleri ile kapattık, yeni yılın ilk gününe de yeni zamlarla uyandık. Bir kez daha anlaşıldı ki; 2022’nin “hoş gelmesi”, ancak bu iktidarın “güle güle gitmesi” ile mümkün olacak!" ifadesini kullandı.

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