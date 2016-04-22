T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karaman faili Sincan'a nakledildi

Çocuklara cinsel istismarda bulunan Muharrem Büyüktürk'e 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi

22 Nisan 2016 13:16

Karaman’da 10 erkek öğrenciye ‘cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Muharrem Büyüktürk, Sincan Cezaevi’ne nakledildi

DHA’nın haberine göre, Karaman’da 10 erkek öğrenciye ‘cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve dün yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan 54 yaşındaki Muharrem Büyüktürk, Ereğli Cezaevi’nden Sincan F Tipi Cezaevine gönderildi.  Büyüktürk’ün aldığı ceza hakkında da temyize başvurulacak.

Karaman’ın en önemli okullarından Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndan görevli sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk, gönüllü olarak ‘Belletmenlik’ yaptığı Ensar Vakfı ile Karaman İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği’ne (KAİMDER) ait kayıt dışı yurtlarda barınan 10 erkek öğrenciye ‘cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla geçen 5 Mart’ta tutuklandı.

Mağdurlardan 7’sine tecavüz, 2’sine cinsel istismar, 1’ine de müstehcen görüntü izletip taciz etmek suçundan 600 yıla yakın hapsi istenen sanık Muharrem Büyüktürk, ‘Kasten yaralama’ ‘Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyet yoksun kılma’, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçlamalarından dün Karaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Yapılan ön duruşmalarda mağdur çocukların ifadesi alındığı için çocuklar ve ailelerinin katılmadığı ilk duruşmada Muharrem Büyüktürk, hiçbir indirim uygulanmadan 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 

Ereğli Cezaevi’nden Sincan Cezaevine gönderildi

 

Sanık Muharrem Büyüktürk, duruşmanın ardından polis ve jandarma kalkanı eşliğinde cezaevine bindirilerek tutuklu bulunduğu Ereğli T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Büyüktürk’ün, duruşma ardından gayet rahat tavırla adliyeden çıkıp, cezaevine gittiği öğrenildi. Büyüktürk’ün, bu sabah saatlerinde ise güvenlik gerekçesiyle yüksek güvenlikli Sincan F Tipi Cezaevi’ne gönderildiği belirtildi.

 

Karar için temyize gidilecek

 

Muharrem Büyüktürk’ü Karaman Barosu’ndan hiç bir avukatın savunmak istememesi üzerine Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince zorunlu olarak güçlükle ikna edilmesi sonucu bir avukat atandı. Büyüktürk’ün avukatı, kararla ilgili yine CMK gereği temyize başvuracaklarını belirtti.

ETİKETLER

karamanensar vakfıcinsel istismarçocuğa yönelik cinsel istismartaciztecavüzensar vakfında tecavüz skandalı

İlgili Haberler

Diyarbakır Barosu: Karaman'da hâkim kararı zaten vermişti, avukatlara soru sordurmadı; kurumlar da yargılanmalı!

Karaman davasında Muharrem Büyüktürk'e 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi

508 yıl hapis cezası alan Karaman faili 32 yıl mı yatacak?

Karaman faili cezasının son iki yılını ise denetimli serbestlik kapsamında açık cezaevinde geçirebilecek

Emniyet Karaman'daki cinsel istismar olayından sonra 'Gezi' alarmı verdi!

Ensar Vakfı ve KAİMDER evlerinde 10 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunulmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü 81 ile yazı gönderdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24