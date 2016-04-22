Karaman faili Sincan'a nakledildi

Karaman’da 10 erkek öğrenciye ‘cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Muharrem Büyüktürk, Sincan Cezaevi’ne nakledildi

DHA’nın haberine göre, Karaman’da 10 erkek öğrenciye ‘cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve dün yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan 54 yaşındaki Muharrem Büyüktürk, Ereğli Cezaevi’nden Sincan F Tipi Cezaevine gönderildi. Büyüktürk’ün aldığı ceza hakkında da temyize başvurulacak.

Karaman’ın en önemli okullarından Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndan görevli sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk, gönüllü olarak ‘Belletmenlik’ yaptığı Ensar Vakfı ile Karaman İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği’ne (KAİMDER) ait kayıt dışı yurtlarda barınan 10 erkek öğrenciye ‘cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla geçen 5 Mart’ta tutuklandı.

Mağdurlardan 7’sine tecavüz, 2’sine cinsel istismar, 1’ine de müstehcen görüntü izletip taciz etmek suçundan 600 yıla yakın hapsi istenen sanık Muharrem Büyüktürk, ‘Kasten yaralama’ ‘Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyet yoksun kılma’, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçlamalarından dün Karaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Yapılan ön duruşmalarda mağdur çocukların ifadesi alındığı için çocuklar ve ailelerinin katılmadığı ilk duruşmada Muharrem Büyüktürk, hiçbir indirim uygulanmadan 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ereğli Cezaevi’nden Sincan Cezaevine gönderildi

Sanık Muharrem Büyüktürk, duruşmanın ardından polis ve jandarma kalkanı eşliğinde cezaevine bindirilerek tutuklu bulunduğu Ereğli T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Büyüktürk’ün, duruşma ardından gayet rahat tavırla adliyeden çıkıp, cezaevine gittiği öğrenildi. Büyüktürk’ün, bu sabah saatlerinde ise güvenlik gerekçesiyle yüksek güvenlikli Sincan F Tipi Cezaevi’ne gönderildiği belirtildi.

Karar için temyize gidilecek

Muharrem Büyüktürk’ü Karaman Barosu’ndan hiç bir avukatın savunmak istememesi üzerine Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince zorunlu olarak güçlükle ikna edilmesi sonucu bir avukat atandı. Büyüktürk’ün avukatı, kararla ilgili yine CMK gereği temyize başvuracaklarını belirtti.