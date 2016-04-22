Emniyet Karaman'daki cinsel istismar olayından sonra 'Gezi' alarmı verdi!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, il emniyet müdürlüklerine “gizli ibareli” bir yazı göndererek Karaman'da 10 çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili ‘Ensar Vakfı’nın adının karıştığı olayın marjinal gruplar tarafından sosyal medya üzerinden istismar edilerek halkın Gezi Parkı eylemlerine benzer provakatif eylemler yapılacağı istihbaratı’ uyarısında bulunduğu ortaya çıktı. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını isteyen Emniyet Genel Müdürlüğü, olası gelişmelerin haber verilmesi istiyor.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre, kamuoyunda büyük yankı yaratan tecavüz olayının ardından Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz adına Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Necmettin Emre imzasıyla 81 ilin emniyet müdürlüğüne gönderilen resmi yazıda sosyal medyada başlatılan ‘StopChildRapelnTurkey’ etiketinin en çok konuşulanlar listesine girdiğine dikkat çekilerek, marjinal grupların olayı suistimal edeceği ileri sürülüyor. Gezi Parkı eylemi benzeri bir durumun yaşanabileceği belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Karaman ilinde bir şahsın Küçük yaştaki çocuklara karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanması ile ilgili 21 Mart 2016 günü akşam saatlerinde ‘StopChildRapelnTurkey’ etiketi altında 181 bin 067 kişi tarafından toplam 548 bin 040 tweet atıldığı, 391 bin 920 kere Retweet yapıldığı ve konunun en çok konuşulanlar listesine girdiği tespit edildi. Bahse konu olan olayın marjinal gruplar tarafından sosyal medya üzerinden istismar edilerek halkın katılımın sağlanmasıyla ‘Gezi Eylemlerine’ benzer provokatif eylemler gerçekleştirilmeye çalışılacağı şeklinde istihbari bilgiler edinilmiştir. Konunun hassasiyetle takip edilerek gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını ve gelişmelerden bilgi verilmesini rica ederim.”

"Ensar'da KAİMDER'de istediğini aldı"

10 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlenen öğretmen Muharrem Büyüktürk önceki gün yargılandığı mahkemede 508 yıl hapis cezası almıştı. Büyüktürk mahkemede “Ensar da KAİMDER de istediğini aldı, arada beni kurban ettiler” demişti.