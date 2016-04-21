Diyarbakır Barosu: Karaman'da hâkim kararı zaten vermişti, avukatlara soru sordurmadı; kurumlar da yargılanmalı!

Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER'e ait yurtlarda kalan 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'e 'müstehcen görüntüleri izletme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İlk duruşmada biten davada mahkeme herhangi bir indirime gitmedi. Avukatların, kovuşturmanın Ensar Vakfı ve KAİMDER'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi. Davaya müdahil olan Diyarbakır Baro Başkan Vekili Ahmet Özmen, “Hâkim duruşma başlamadan önce verilecek cezaya karar verdiğini söyledi. Duruşmada mağdur ailelerin avukatlarının sanığa soru sormasına izin vermedi. Verilen ceza yerinde ancak bu cezayla sorumlu kurumları aklayamazlar. İhmali olan kurumlar da yargılanmalı” dedi.

Karaman’da kentin en önemli okullarından Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndan görevli sınıf öğretmeni Muharrem B., Ensar Vakfı ile Karaman İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği (KAİMDER) ait olduğu ileri sürülen yurtlarda barınan 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla 5 Mart 2016'da tutuklanmıştı. 46 gün sonra Karaman'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Büyüktürk’e 508 yıl 3 ay hapis cezası verilirken Ensar Vakfı da duruşmada mağdur taraf olarak yer aldı.

“Ensar Vakfı ve KAİMDER de yargılanmalı”

Birçok baronun müdahil olduğu davada Büyüktürk’e verilen cezanın yerinde olduğunu söyleyen Ahmet Özmen, “Sadece sanığa ceza verilmesi yetersiz. Bir kuruma ait okullarda ve yurtlarda uzun bir süre çocuklara defalarca tecavüz edilmiş. İhmâlden dolayı, sorumlu tüm kurumlar ve bakanlıklar hakkında da soruşturma açılmalı. Bu cezayla sorumlu kurumları aklayamazlar” diye konuştu. “Kurumlar Muharrem Büyüktürk ile aynı cezayı alsın demiyoruz” ifadesini kullanan Özmen, “Kurumlar ‘tecavüz ve istismardan haberim yoktu’ diyemez” dedi.

“Avukatlara soru sordurulmadı”

Mahkeme Başkanı’nın duruşmaya daha sonradan katılan Muharrem Büyüktürk’e mağdur ailelerin avukatlarına soru sordurmadığını söyleyen Ahmet Özmen, şöyle konuştu: “Soru sorma hakkımız elimizden alındı. Duruşmada sanığın ifadesi dışında yargılamanın hiçbir usulüne uyulmadı. Mahkeme Başkanı duruşmaya girmeden önce sanığa verilecek cezalar konusunda kararın verildiğini söyledi. 508 yıl olması gereken bir cezaydı. Ancak taciz ve tecavüz davalarının yıllarca sürdüğünü biliyoruz. Bu kadar hızlı bir şekilde davanın sonuçlanması bir nevi kurumları aklama çabasıdır. Ancak hiçbir şekilde kurumları aklayamazlar. Biran önce adil soruşturmalar açılmalı.”

Karaman'da tek faille final: 508 yıl!

Karaman'daki çocuklara cinsel istismar davasında Muharrem Büyüktürk'e 508 yıl 3 ay hapis cezası!

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