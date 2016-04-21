508 yıl hapis cezası alan Karaman faili 32 yıl mı yatacak?

Karaman'da 10 çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan yargılanan Muharrem Büyüktürk dün 508 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Hukukçular, Büyüktürk’ün hapis yatacağı süreyi değerlendirdi. Buna göre, Büyüktürk’ün maksimum yatacağı süre 32 yıl. Büyüktürk cezasının son iki yılını ise denetimli serbestlik kapsamında açık cezaevinde geçirebilecek.

Hürriyet’in haberine göre, Karaman Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndan görevli sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk (54), Ensar Vakfı ile Karaman İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği’ne (KAİMDER) ait kayıt dışı yurtlarda barınan 10 erkek öğrenciden 7’sine tecavüz, 2’sine cinsel taciz, 1’ine de müstehcen görüntü izletip taciz etmek suçlaması ile yargılandığı davada 508 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, cezada hiçbir indirim ise uygulamadı.

Son iki yılı açık cezaevinde geçebilir

Hukukçular, Büyüktürk’ün kaç yıl hapis yatacağına ilişkin Av. Zafer Tunca, Ceza İnfaz Kanunu’na göre, Büyüktürk’ün hapis yatacağı süreyi 28 yıl olarak hesapladı. Av. Tunca, Büyüktürk’ün, cezasının son iki yılını ise, denetimli serbestlik kapsamında açık cezaevinde geçirebileceğini söyledi. Açık cezaevinde, hükümlüler hafta sonu dışarı çıkabiliyor.

“Yatacağı net süre 32 yıl”

Avukat Çağrı Çetin, Büyüktürk’ün yatacağı sürenin net 32 yıl olduğunu söyledi. Avukat Çetin, bu süreden hiçbir indirimin olamayacağına da sözlerine ekledi.

Avukat Tuba Torun, Kanun’a göre Büyüktürk’ün yatacağı sürenin en az 30 yıl olacağını belirtti. Av. Torun, yatacağı süre için infaz savcısının ayrıntılı bir hesaplama yapacağını kaydetti.