Karaman faili Muharrem Büyüktürk'ün ikinci istismar davasında 36 yıl hapsi istendi

Karaman'da 10 çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan yargılandığı davada 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ensar Vakfı'nda görevli sınıf öğretmeni 54 yaşındaki Muharrem Büyüktürk hakkında mağdur çocuklardan birine Ereğli İlçesi'nde kiraladığı evde de 'cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla açılan ikinci davada 36 yıla kadar hapsi istendi.

DHA’nın haberine göre, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması 9 Haziran'da yapılacak. İddianamede, halen Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Büyüktürk'ün kirasını karşıladığı evde mağdur çocuğa farklı zamanlarda olmak üzere iki kez cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Karaman'da Gazi Mustafa Kemal İlkokul'unda görevli sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk, 2012-2015 yılları arasında gönüllü belletmenlik yaptığı Ensar Vakfı ve Karaman İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği'ne (KAİMDER) bağlı yurtlarda kalan 10 erkek öğrenciye 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 20 Nisan'da görülen ilk duruşmada 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulamazken, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından, temyiz için Yargıtay'a başvurulmuştu.

İkinci dava Ereğli'de açıldı

Muharrem Büyüktürk, hakkındaki ikinci dava ise Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açıldı. Ereğli'de yaşanan olay, Karaman'da Cumhuriyet Savcısı Murat Ünlü tarafından 10 mağdur çocuk hakkında yürütülen soruşturma sırasında ortaya çıktı. Büyüktürk'ün, 2015-16 eğitim öğretim yılı başında Karaman'a öğrenim gören ve Karaman İmam Hatip Okulu Mezunları Derneği'ne (KAİMDER) ait olduğu ileri sürülen yurtta kalan 10 mağdur öğrenciden 6'sının okul kayıtlarını Konya'nın Ereğli İlçesi'ndeki bir imam hatip orta okuluna aldırdı. Ardından da kent merkezindeki tek katlı müstakil bir ev olan bir kamu lojmanını kiralayan Büyüktürk, öğrencilerden birine burada iki kez cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Evin kirasını kendisi karşılamış

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Büyüktürk'ün ilkokul öğretmeni olduğu ve KAİMDER isimli öğrenci yurdunda okutman olarak görev yaptığı öğrenci yurdundan tanığı öğrenciler için Ereğli'de ev kiraladığı belirtildi. İddianamede, "Çocukların eğitim hayatlarına Ereğli'de devam etmek istemeleri üzerine, şüphelinin mağdurlara ders çalıştırma bahanesiyle Ereğli İlçesi'nde ev kiraladığı ve mağdurların bu evde kaldıkları, bu evin kirasının ise şüpheli tarafından karşılandığı" denildi.

İddianamede 2015 yılı eğitim dönemi başladıktan bir ay sonra Büyüktürk'ün, çocukların kaldığı eve gelerek, gece mağdur çocuğun uyuduğu sırada odasına gelip cinsel istismarda bulunduğu, yarı yıl tatilinden sonra da yine şüphelinin Ereğli'deki eve gelip aynı çocuğa yine uyuduğu sırada ikinci kez cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Suçlamayı kabul etmedi

İddianamede, Büyüktürk'ün suçlamayı kabul etmediği, ancak mağdur çocuğun ifadesi ve doktor raporunda cinsel istismar olayın gerçekleştirildiği kaydedildi. İddianamede, "Ayrıca şüpheli hakkında çocuk yaştaki kişilere nitelikli cinsel istismar eyleminden dolayı Karaman ilinde soruşturma yürütüldüğü ve şüphelinin alınan beyanında üzerine atılı nitelikli cinsel istismar suçunu kabul ettiği de göz önünde bulundurularak, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği, şüpheli lehine de herhangi bir delil elde edilemedi" denildi.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan yargılanacak olan ve halen Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Büyüktürk'ün, 36 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.