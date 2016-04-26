Karaman faili Muharrem Büyüktürk'e ikinci istismar davası açıldı

Karaman’da Ensar Vakfı'na ait yurtlarda 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunan ve 508 yıl 3 ay hapis cezası alan Muharrem Büyüktürk'e ikinci bir istismar davası daha açıldı.

Karaman'da tek faille final: 508 yıl!

Hürriyet'in haberine göre, Muharrem Büyüktürk, hakkındaki ikinci dava ise Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açıldı. Büyüktürk, 2015-2016 eğitimöğretim yılı başında Karaman'a öğrenim gören ve Karaman İmam Hatip Mezunları Derneği'ne (KAİMDER) ait olduğu ileri sürülen yurtta kalan 10 mağdur öğrenciden 5'inin okul kayıtlarını Konya'nın Ereğli İlçesi'ndeki bir imam hatip orta okuluna aldırdı. Ardından da kent merkezindeki tek katlı müstakil bir ev olan bir kamu lojmanını kiralayan Büyüktürk, okullar açıldıktan hemen sonra hafta sonu Ereğli'ye gelip, iddiaya göre mağdur öğrencilerden birine burada da tecavüz etti. Ereğli'de yaşanan olay, Karaman'da Cumhuriyet Savcısı Murat Ünlü tarafından 10 mağdur çocuk hakkında yürütülen soruşturma sırasında ortaya çıktı. Çocuklardan biri, belletmen Büyüktürk'ün, 2012 yılında Ensar Vakfı'na ait yurda kaldığı sırada ilk cinsel istismarını gerçekleştirdiğini, ardından da KAİMDER ve Ereğli'deki evde bu istismarını sürdüğünü söylemesi üzerine, Karaman Cumhuriyet Savcılığı, Ereğli'deki olay için yetkisizlik kararı verip, dosyayı Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı da yürüttüğü soruşturma kapsamında Büyüktürk hakkında 1 öğrenciye yönelik 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarından 40 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Ne olmuştu?

Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER'e ait yurtlarda kalan 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'e 'müstehcen görüntüleri izletme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 508 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. İlk duruşmada biten davada mahkeme herhangi bir indirime gitmedi. Avukatların, kovuşturmanın Ensar Vakfı ve KAİMDER'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.

Muharrem Büyüktürk, mahkemedeki ifadesinde "Ben yapmadım. Polis bana baskı uyguladı. ‘Sen anlat burada ceza almazsın’ demişti. Çocuklar kendi aralarında yaptıklarını benim üzerime atıyorlar" dedi. "Karaman'daki Ensar ve KAİMDER yurtlarında tek sorumluydum" diyen Muharrem Büyüktürk, eşcinsel olmadığını ve kimseye tecavüz etmediğini öne sürerek suçlamaları reddetmişti.

Sanık Muharrem Büyüktürk, son sözünün sorulması üzerine, "2 yıl Ensar'da 3 yıl KAİMDER'de kaldım. Aileleri uyardım. İstismar benim döneminde yaşanmadı. Bence de karar önceden verilmiş. Küçük çocuklarla bir arada kalmak ateşten gömlek giymek gibidir. Adil yargılanmadım. İstismarı duyunca müdahale ettim, konuştum, telkin ettim. Allah ve Resul şahittir ben istismar rezilliğine parmak kaldırmadım. Ben çocuklara 7 güzel adamın bütün kitaplarını okuttum.Çok güzide etkinlikler yaptık. Ben bu çocukları 1,5-2 yıldır görmüyorum. Köye gittiğim bir ara çocuklar 5 ay baş başa kaldı. Duyduklarımdan sonra aileleri uyardım. Dernek başkanına ayrılmak istediğimi söyledim ama beni kalmam yönünde zorladı. Beni Ensar Vakfına Ali Bağcı aldı. Ücret almıyordum. Ben para işini sevmem. Dernek mali giderlerini anlamam. Aileler ve çocuklar huzurunda yargılanmak istiyorum.Ensar da, KAİMDER de istediğini aldı, arada beni kurban ettiler” demişti.

Duruşmayı takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği'nin avukatlarının aktardığına göre, Muharrem Büyüktürk’ün duruşmadaki son sözleri “ENSAR da KAİMDER de istediğini aldı, arada beni kurban ettiler” oldu. Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) davayı takip eden avukatlar, duruşmaya ilişkin Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamaya göre “2 yıl Ensar'da 3 yıl KAİMDER'de kaldığını” belirten Büyüktürk’ün ifadelerinde “ben başarılı bir öğretmenim. O yüzden Ensar Vakfı'ndan ayrılmak istediğimde beni KAİMDER'e aldılar” dediğini aktarmıştı.