Karaman faili 2. istismar davasında: Mağdura babalık hissinin eksikliğini gidermek amacıyla yaklaştım!

Karaman'da öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu için 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, Konya'nın Ereğli ilçesinde de aynı suçtan dava açılan Muharrem Büyüktürk, hakim karşısına çıktı. Poliste verdiği ifadeyi reddeden sanık, suçsuz olduğunu savundu. Büyüktürk, "Mağdura babalık hissinin eksikliğini gidermek amacıyla sevgiyle, şefkatle, rahmetle ilgilendim, yaklaştım" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu yargılanan sanık Büyüktürk, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği vekilinin duruşmaya müdahil olma talebi kabul edildi.

Söz verilen sanık Büyüktürk, Ereğli'de bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğuna yönelik suçlamaları kabul etmedi. Ereğli'ye öğrencilere rehberlik yapmak için geldiğini ve burada öğrencilerin kalacağı bir caminin lojmanının ayarlandığını aktaran Büyüktürk, burada zaman zaman öğrencilerle kaldığını söyledi.

Havalar soğuk geçtiği için üç çocukla sobalı odada kaldığını aktaran Büyüktürk, mağdur çocuğa babası olmadığı için özel ilgi gösterdiğini savundu.

“Sevgiyle; rahmetle ilgilendim”

Mağdur olan çocuğun içine kapanık biri olduğunu anlatan Büyüktürk, şöyle devam etti:

"Zaman zaman duygusal anlamda farklılıklar yaşıyordu. Bazı olaylarda sinirli tepki verebiliyordu. Çocuklara sürekli iyi insan olmaları, hata yapmamaları için telkinlerde bulunuyordum. Çocuğa sevgi göstermeye başlayınca okul başarısı arttı, hareketleri değişti. Çocuğa ilgi alaka gösterdim. İstismar rezaletini taşımadım. Böyle bir rezilliğin içinde olmadım. Mağdura babalık hissinin eksikliğini gidermek amacıyla sevgiyle, şefkatle, rahmetle ilgilendim, yaklaştım. Çünkü sevgiye muhtaç bir yapısı vardı. Ben cinsel istismarda bulunmadım. Mağdurların korktuğu ve yönlendirildiği için benim hakkımda böyle beyanda bulunduklarını düşünüyorum."

Polisteki ifadesinde tüm suçlamaları kabul ettiği hatırlatılan Büyüktürk, "O gün zor gece geçirdim. Önce suçlamaları kabul etmedim. Sonra polis babacan tavırla; 'Hastayım dersen, mahkemeye bile çıkmaz, tedavi olursun' dedi. Hatta 'sapık mı, eşcinsel mi yazalım?' diye bile sordular. Tedaviye gönderilmeyi beklerken tutuklandım. Sonra gerçeği anlayıp suçlamaları reddettim." ifadelerini kullandı.

Duruşma eksik hususların giderilmesi için 27 Temmuz'a ertelendi. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında sınıf öğretmeniyken Büyüktürk'ün 10 küçük mağdura farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğu kanaatine vararak, Karaman Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açmış, sanık 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.