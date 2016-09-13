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Karakartal Devler Ligi'ne dönüyor; işte sayılarla Benfica - Beşiktaş maçı...

Beşiktaş bu sezonki trasnferleri ve ligin ilk haftalarında oynadığı futbolla Avrupa uzun bir maratona çıkmak istiyor

13 Eylül 2016 17:04

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında Benfica ve Beşiktaş salı akşamı TSİ 21:45'te Lizbon'daki Estadio Luz'da kozlarını paylaşıyor. 7 sezonluk aranın ardından Devler Ligi'ne dönen Beşiktaş bu sezonki trasnferleri ve ligin ilk haftalarında oynadığı futbolla Avrupa uzun bir maratona çıkmak istiyor.

Eurosport'taki habere göre, bu kritik karşılaşma öncesinde iki takımın Şampiyonlar Ligi'nde öne çıkan istatistikleri şöyle:

Benfica son 40 maçında sadece 1 kez 2 gol barajını aşabildi 
* Benfica ve Beşiktaş ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geliyor.

* Benfica, Türk ekipleriyle yaptığı son 6 iç saha maçından 5'inde kazanmayı başardı. Portekiz ekibine yenilgi tattıran tek takım 2008/09 sezonunda UEFA Kupası'nda Galatasaray oldu.

* Şampiyonlar Ligi tarihinde finalde en çok kaybeden ikinci takım Benfica. Lizbon ekibi oynadığı 7 finalin sadece 2'sini kazanabildi. Benfica'dan fazla final keybeden takım ise İtalyan devi Juventus (6).

* Şampiyonlar Ligi'nde başarılarla dolu bir geçmişe sahip olan Benfica, 1992/1993 sezonunda bu yana Devler Ligi'nde çeyrek finalin ötesini göremedi.

* Benfica, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 40 maçında sadece 1 maçta 2 golden fazla atabildi (Kasım 2013, Anderlecht)

* Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki son 6 grup maçından 5'i 2-1 bitti. Diğer maç ise 2-2 sonuçlandı.

Beşiktaş kötü istatistikleri düzeltmek istiyor 
* Beşiktaş 2009/2010 sezonundan beri ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında kaldı. Altıncı kez gruplarda mücadele edecek olan siyah beyazlılar henüz gruptan çıkma başarısını gösteremedi.

* Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 27 maçında 18 kez sahadan mağlup ayrıldı.

* Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 22 maçının 13'ünde rakip fileleri havalandıramadı.

* Şenol Güneş teknik direktörlük kariyerinde 6 kez Şampiyonlar Ligi'nde grup maçı oynadı. Deneyimli teknik adamın tek galibiyeti Inter deplasmanında (Trabzonspor, 2011/2012)

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