Karahasanoğlu'ndan 'eski milletvekilleri bildirisi' yorumu: Neredeyse '27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat hepsi devrimdir, yaşasın darbeciler' diyecekler

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 103 emekli amiralin bildirisinin ardından yayımlanan emekli milletvekillerinin bildirisine ilişkin olarak, "CHP’nin, emekli amirallerle nasıl bire bir örtüştüklerini, şu bildiriden anlayın... '103 idi. Yok yok.. 104 idi' tartışmaları sürerken... O kadar çapsız bir bakış açısı ile olaya yaklaşıyorlar ki, 'Eski milletvekilleri' başlığı ile, çoğu CHP’li 103 isim de, dün bir bildiri yayınladı... Ne kadar başörtü yasakçısı CHP’li var ise, hepsi içinde" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu, bildirideki "Mustafa Kemal Atatürk ve ilkelerini, anayasanın değiştirilemez maddelerini sahiplenmek, ülkemizin geleceğini ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendirmek, temel bir anayasal haktır. Anayasal hakların güvencesi olması gerekenlerin, toplumu susturmaya, sindirmeye, korkutmaya çalışmaları kabul edilemez" cümlesinin "evlere şenlik" olduğunu savunarak, "Yani neredeyse, kendi partilerinden bile tasfiye edilen bu darbe destekçileri diyecek ki: '27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat hepsi devrimdir. Yaşasın darbeler. Yaşasın darbeciler!' Söylediklerinin, başka hiçbir anlamı yok. Ne demek, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerini savunmak? Siz, daha düne kadar milletvekili idiniz. Seçilin, o maddeleri koruyun. Seçilemiyorsanız, seçilmediğiniz halde, yine o maddeleri sopa zoru ile dayatmaya devam mı edeceksiniz?" görüşünü savundu.

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