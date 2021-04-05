103 emekli amiralden sonra eski milletvekilleri de bildiri yayımladı

103 emekli amiralin Montrö Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlaması ve 10'nun gözaltına alınmasının ardından bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi. Bildiride, "Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkeleri ve temel felsefesi ve kurumları vicdansız darbelerle yıkılmaya çalışılırken, düşünce açıklama hak ve özgürlüğünü kullanan kişilerin darbecilikle suçlanmasını, baskı altına alınmasını esefle karşıladığımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.

“Cumhuriyetimizin temel nitelikleri tartışılamaz! Kanal İstanbul yapılamaz! Montrö tartışmaya açılamaz!” başlıklı bildiri metni şöyle:

"Önce 126 eski büyükelçi Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi'yle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ardından 103 emekli Amiral görüşlerini bildirdi. Kişi grup ya da kurumların ülke çıkarları söz konusu olduğunda, görüş açıklamalarından daha doğal ne olabilir? Bu hem haktır hem de yurttaşlık görevidir. İstanbul Sözleşmesinin Anayasaya aykırı biçimde Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesinin verdiği cesaretle hızlandırılan, Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi tartışmalarının geldiği nokta, bu açıklamaları zorunlu kıldı.

"Biz de doğru bulmuyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik çeşitli emeller taşıyan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul'da ısrar edilmesini, Atatürk Türkiye’sinin Lozan Antlaşması’ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan, İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğimizi sağlayan, Montrö Sözleşmesi’nin tartışılmaya açılmasını, öneminin azaltılmasını biz de doğru bulmuyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk ve ilkelerini, Anayasanın değiştirilemez maddelerini sahiplenmek, ülkemizin geleceğini ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendirmek, temel bir anayasal haktır. Anayasal hakların güvencesi olması gerekenlerin, toplumu susturmaya, sindirmeye, korkutmaya çalışmaları kabul edilemez.

"Hala bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlatıyoruz"

Çoğulcu demokrasinin gereği olarak en doğal yurttaşlık hakkını kullanıp, Kanal İstanbul ve Montrö konusundaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşan kişi ve gruplara yönelik tehdit, suçlama, saldırı korkutma, sindirme ve soruşturma gibi girişimler, yurttaşlık haklarını ipotek altına almaktır. Bu yaklaşımı ve bu girişimleri kınıyor, hala bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlatıyoruz.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkeleri ve temel felsefesi ve kurumları vicdansız darbelerle yıkılmaya çalışılırken, düşünce açıklama hak ve özgürlüğünü kullanan kişilerin darbecilikle suçlanmasını, baskı altına alınmasını esefle karşıladığımızı kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla."

Bildiriye imza atan eski milletvekilleri şöyle:

A.İhsan Köktürk / Zonguldak

A.Kemal Kumkumoğlu / İstanbul

Ali Rıza Öztürk /Mersin

Abdülrezzak Erten / İzmir

Ahmet Güryüz Ketenci /İstanbul

Ahmet Küçük​ / Çanakkale

Ahmet Toptaş​/ Afyon

Ali Ahmet Ertürk / Edirne

Ali Aslan / Muğla

Ali Haydar Erdoğan / İstanbul

Ali Oksal / Mersin

Ali Özcan / İstanbul

Ali Özgündüz​/ İstanbul

Ali Rıza Bodur / İzmir

Ali Rıza Ertemur / Denizli

Altan Tuna / Çanakkale

Atilla Kart /Konya

Ahmet Tan / İstanbul

Barış Can / Sinop

Bekir Yurdagül / Kocaeli

Binnaz Toprak / İstanbul

Bülent Baratalı / İzmir

Cevdet Selvi​/ Eskişehir/Kocaeli

Cumhur Yaka / Muğla

Çetin Soysal​/ İstanbul

Dilek Akagün​/ Uşak

Durdu Özpolat / Kahramanmaraş

Enis Tütüncü​/ Tekirdağ

Erdal Aksünger / İzmir

Erdal Karademir / İzmir

Ergün Aydoğan / Balıkesir

Esfender Korkmaz / İstanbul

Fahrettin Üstün / Muğla

Feramuz Şahin / Tokat

Gökhan Durgun / Hatay

Güldal Mumcu / İzmir

Güldal Okuducu / İstanbul

Hakkı Ülkü / İzmir

Halil Ünlütepe / Afyon

Hasan Ören / Manisa

Haşim Oral / Denizli

Hulusi Güven​/ Adana

Hüsnü Bozkurt / Konya

Hasan Gemici / >Zonguldak

İbrahİm Özdiş​ /Adana

İsmail Değerli​ / Ankara

İsmail Özay / Çanakkale

İzzet Çetin / Kocaeli/Ankara

Kemal Anadol​ / İzmir

Kemal Ekinci​/ Bursa

Mehmet Boztaş / Aydın

Mehmet Hilal Kaplan​ / Kocaeli

Mehmet Kesimoğlu​/ Kırklareli

Metin Arifağaoğlu​/ Artvin

Mustafa Kul / Erzincan

Mustafa Özyürek / İstanbul

Nadir Saraç / Zonguldak

Namık Havutça / Balıkesir

Necati Yılmaz / Ankara

Necla Arat / İstanbul

Nevin Gaye Erbatur​/ Adana

Nur Serter / İstanbul

Oğuz Oyan / İzmir

Orhan Düzgün / Tokat

Orhan Eraslen​ / Niğde

Orhan Sür / Balıkesir

Orhan Ziya Diren / Tokat

Osman Korutürk / İstanbul

Ömer Çiftçi / Ankara

Rasim Çakır​/ Edirne

Sacit Yıldız / İstanbul

Salih Gün / Kocaeli

Sedat Uzunbay / İzmir

Selahattin Karaahmetoğlu / Giresun

Selçuk Ayhan​/ İzmir

Selehattin Öcal / Ankara

Sena Kaleli / Bursa

Süleyman Çelebi / İstanbul

Süleyman Genç / İzmir

Şahin Mengü​/ Manisa

Şevket Arz / Trabzon

Şevki Kulkuloğlu / Kayseri

Şinasi Öktem​/ İstanbul

Şükrü Babacan / Kırklareli

Şükrü Sina Gürel / İstanbul

Tolga Çandar​/ Muğla

Tuncay Ercenk / Antalya

Turgay Develi​ / Adana

Turgut Dibek​/ Kırklareli

Türkan Miçoğulları​/ İzmir

Uluç Gürkan​/ Ankara

Vedat Yücesan / Eskişehir

Vezir Akdemir / İzmir

Yaşar Ağyüz​/ Gaziantep

Yılmaz Kaya​/ İzmir

Yüksel Çorbacıoğlu​/ Artvin