Karahasanoğlu: 'Montrö'yü tartışmaya açalım' diyen kesim, Türk hâkimiyetini genişletmeyi hedefliyor; siyasi iktidar bunu başarabilirse Türkiye kazanır

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan 'Montrö bildirisi'yle ilgili olarak, "'Montrö sözleşmesini bugün tartışmaya açalım' diyen kesim.. Neyi teklif ediyor? Boğazlardaki Türk hakimiyetini daha da genişletmeyi, yabancı devletlerin hareket özgürlüğünü daha fazla daraltmayı hedefliyor... Hep beraber buna destek verelim. Siyasi iktidar bunu başarabilirse, Türkiye kazanır... Başarılamazsa, Türkiye’nin kaybedeceği bir şey yok, bugünkü sistem devam eder. Ama 104 darbeci amiralin önerdiği , 'Montrö’ye dokunmayalım' tezi kabul edilecek olursa, bugünkü sistem devam eder. Yabancı devletlerin geçiş serbestliği sürer. Beş kuruş vermeden, babalarının denizinden geçiyorlarmış gibi, hem de bizim denizimizi kirleterek boğazları kullanmaya devam ederler..." yorumunu yaptı.

Karahasanoğlu, "Şimdi, 15 Temmuz’a 103 gün kala yayınlanan bu muhtrıayı da, CHP kafalı emekli amirallerin imzaladığından, hiç şüpheniz olmasın. Alın, tek tek inceleyin amiralleri... Hani CHP’ye üye olmayanların aşkları da, tek taraflı değil... Bildirinin basına intikalinden sonra, CHP adına açıklama yapanlar, bakın bildiriye nasıl destek verdiler" görüşünü paylaştı.

Karahasanoğlu, bildiri için "zevzeklik" açıklamasını yapan İyi Parti lideri Meral Akşener için de "104 amirale ceza soruşturması açılmasaydı, adım gibi biliyorum, Akşener, 'Amirallerimiz haklı' diyecekti... Kendisini kazığa oturtma tehdidi yapanlardan şikayetçi olamayan Meral Hanım’dan, başka ne bekleyebilirsiniz ki?" yorumunu yaptı.

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