Meral Akşener 28 Şubat davasında generalin 'yağlı kazığa oturturuz' sözünden şikayetçi olmadı

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasının dünkü duruşmasında, iddianamede mağdur müşteki gözüken 28 Şubat sürecinin İçişleri Bakanı, TBMM Başkanvekili Meral Akşener, tanık sıfatıyla ifade verdi. Akşener, sanıklardan emekli Orgeneral Çetin Saner’den “ismini zikretmekten utandığım bir general” diye bahsetti. Dönemin İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Teoman Ünüsan’ın, Saner’le resmi olarak görüştüğünü belirten Akşener, “Bu görüşme esnasında T.C’nin İçişleri Bakanı hakkında “ileri geri konuşmasın, geldiğimizde İçişleri Bakanlığı önüne koyduğumuz bir yağlı kazığa kendisini oturturuz” denmiştir” dedi. Akşener, emekli Orgeneral Çetin Saner’den “yağlı kazık” sözleri nedeniyle şikayetçi olmadı.

‘Demirel’e ilettim’

Ünüsan’ın bunu kendisine söylemediğini belirten Akşener, “Önce Sayın Bakan Bekir Aksoy tarafından Tansu Çiller’e iletilmiş. Çiller de bana bu mesajı iletti. Ben Ünüsan’ı çağırıp kendisiyle görüştüm. Yemin ettiğini, isim söyleyemeyeceğini ama böyle bir tehdidin var olduğunu söyledi” dedi. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e iletip gereğinin yapılmasını istediğini belirten Akşener, “Çok üzüldüğüm, rencide olduğum bir konuydu. Ben Türk ordusunu Metehan’ın kurduğuna ve 2 bin 200 yıllık tarihi olduğuna inanırım. Bağrından Atatürk’ü çıkarmış bir ordunun generalinin kendine örnek olarak seçe seçe Balkanlarda Türk ve Müslümanlara büyük acılar çektirmiş Kont Vlad’ı örnek alması da ayrıca benim için çok manidar olmuştur” dedi.

Akşener, “28 Şubat’a darbedir de, değildir de diyemem ama karşımızda TSK içindeki hiyerarşi dışı bir yapılanma olduğunu gördüm” dedi.

Akşener, emekli Orgeneral Çetin Saner’den “yağlı kazık” sözleri nedeniyle şikayetçi olmadı.