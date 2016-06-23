'Kara' mizaha devam; Misvak Yaşar Nuri Öztürk'ü cehenneme gönderdi!

İslami çizgide yayın yapan Misvak dergisi, son dönemde tepki çeken karikatürlerine bir yenisini daha ekledi. Misvak, dün hayatını kaybeden ilahiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ü "cehenneme gitti" mesajıyla resmetti.

Bazı açıklamalarının çarpıtılarak verildiği karikatürde, Öztürk için "sosyete imamı" nitelemesi yapılıyor. Şeytanlar tarafından sorguya alınan Öztürk, karikatüre göre cehenneme gidiyor. Misvak'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan karikatür, gelen tepkiler üzerine silindi.

Misvak'ın Gezi Eylemleri sırasında başına polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 günlük komanın ardından hayatını yitiren Berkin Elvan’ı elinde taş ve sapanla çizmesi tepkiye yol açmıştı.

Misvak'ın karikatürü şöyle: