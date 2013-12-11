Kar nedeniyle okullar hangi il ve ilçelerde tatil edildi?

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı bazı illerde okulların tatil edimesine neden oldu. Kilis'te, Nevşehir'de, Bolu'nun merkezinde ve Mengen, Gerede, Mudurnu ile Göynük ilçelerinde, Düzce'nin Yığılca, Kaynaşlı, Gölyaka ve Çilimli ilçelerinde, Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde, Samsun'da Ladik, Havza ve Vezirköprü hariç kent merkeziyle birlikte 14 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Bursa

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam etti. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler gece boyu tuzlama çalışması yaptı. Ankara, İnegöl-İstanbul, Gemlik, Karacabey ve Uludağ yoluna karla mücadele için ekiplerin konuşlandırıldığı bildirildi. Ekiplerin, kar yağışı devam ettiği sürece konuşlandırıldıkları noktalarda çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. Gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde ise bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı öğrenildi. Kapanan yolları açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kent merkezinde kar yağışının Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) kötü hava koşulları nedeniyle sabah saatlerindeki 2 seferini iptal etti. Bursa Deniz Otobüsleri internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile 08.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Nevşehir

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 12 Aralık Perşembe gününe kadar bir gün ara verildiği bildirildi.

Düzce

Düzce'de etkili kar yağışı nedeniyle Yığılca, Kaynaşlı, Gölyaka ve Çilimli ilçelerindeki okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Bolu

Bolu'da iki gündür kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilirken, Bolu Valisi İbrahim Özçimen sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bugün Bolu, Mengen, Gerede, Mudurnu ve Göynük'te okulların kar yağışı nedeniyle tatil edildiğini açıkladı.

Kilis

Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı Kilis'te yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kentin bazı bölgelerinde hasarlı kazalar meydana gelirken; ekipler yollarda buzlanmalara karşı önlem aldı. Yağış nedeniyle Kilis Valiliği'de, 11 Aralık 2013 tarihinde okulların tatil olduğunu duyurdu. Kilis Valisi Süleyman Tapsız da, okulların tatil olduğunu sosyal medya ağı Twitter'dan şöyle duyurdu: 'Yoğun kar yağışı nedeniyle Kilis'te ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilmiştir.'

Konya

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ereğli ve Halkapınar ilçelerinin merkez, köy ve beldelerinde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda sorun yaşanmaması için 1 gün (Çarşamba) tatil edildiğini duyurdu.

Samsun

Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi dahil 14 ilçede okullar bir gün süreyle tatil edildi. Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Samsun'da da hayatı felç etti. Gece başlayan yoğun kar yağışı Samsun kent merkezini beyaza bürüdü. Sabah işe ve okula gitmek için kalkan Samsunlular, yollarda mahsur kaldı. Samsun Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda Ladik, Havza ve Vezirköprü hariç kent merkeziyle birlikte 14 ilçede ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar bir gün süreyle bugün tatil edildi. Öte yandan kar yağışı nedeniyle araçlarda yollarda mahsur kaldı. Kar lastiği ve zinciri olmadan yola çıkan vatandaşlar, trafiği felç etti. Araçlar kayarken, trafikte uzun konvoylar oluştu.