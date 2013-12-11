Hava ve denizde bazı seferler iptal

THY ve İDO'dan yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Olumsuz hava koşulları ulaşımı etkilemeye devam ediyor. İDO'dan alınan bilgiye göre; bugün saat 07.00 Yenikapi - Bandirma hızlı feribot, saat 07.30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci deniz otobüsü, saat 18.30 Bandirma - Yenikapi hızlı feribot seferleri yapılamayacak.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise 22 seferin iptal edildiği bildirildi.

İptal edilen seferler internet sitesinde şu şekilde duyuruldu:

TK2682 İstanbul 06:00 Batman 07:55

TK2683 Batman 08:40 İstanbul 10:55

TK2220 İstanbul 06:20 Gaziantep 08:00

TK2221 Gaziantep 08:50 İstanbul 10:35

TK2010 İstanbul 06:45 Kayseri 08:05

TK2011 Kayseri 08:50 İstanbul 10:20

TK2630 İstanbul 06:45 Malatya 08:25

TK2631 Malatya 09:20 İstanbul 11:05

TK2654 İstanbul 06:55 Erzincan 08:55

TK2655 Erzincan 11:05 İstanbul 13:00

TK2826 İstanbul 06:50 Trabzon 08:35

TK2827 Trabzon 09:45 İstanbul 11:35

TK2032 İstanbul 06:55 Konya 08:10

TK2033 Konya 08:55 İstanbul 10:15

TK2602 İstanbul 07:15 Diyarbakır 09:05

TK2603 Diyarbakır 10:00 İstanbul 12:05

TK2410 İstanbul 09:00 Antalya 10:15

TK2411 Antalya 11:10 İstanbul 12:30

TK2006 İstanbul 09:55 Nevşehir 11:15

TK2007 Nevşehir 12:00 İstanbul 13:20

TK2662 İstanbul 09:00 Sivas 10:35

TK2663 Sivas 11:20 İstanbul 12:50.

Marmara Denizi'nin kuzey bölümünde etkili olan ve saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ayrıca Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

GESTAŞ AŞ yetkilileri, hava durumunun düzelmesinin ardından seferlerin yapılabileceğini bildirdi.

Bursa Deniz Otobüsleri de (BUDO), bazı seferlerini iptal etti.

BUDO'dan alınan bilgiye göre, 08.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ve 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.