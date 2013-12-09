Soğuk hava devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın yurdun Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Yarın ; Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ardahan ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında kuvvetli olmak üzere; genellikle kar, Kıyı Ege, Hatay, Kilis, Gaziantep ile sabah saatlerinde İstanbul'da yağmur şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur şeklinde görülecek yağışın zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, ancak akşam saatlerinden itibaren il genelinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Özellikle sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Çarşamba günü, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyı şeridinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar; Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), Orta ve Güney Ege ile Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında zirai don olayı bekleniyor.

Perşembe günü, kuzey ve doğu kesimlerde kar yağışının, Orta ve Doğu Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtına, ülkemiz genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının etkisi sürdürmesi bekleniyor.Hava sıcaklığının yarın kuzeybatı kesimlerde, Çarşamba ve Perşembe günleri ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.Önümüzdeki üç gün boyunca kuvvetli soğuk hava, kar yağışı, fırtına, kuvvetli buzlanma ve don ile zirai don olayının neden olabileceği olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul'da 3 gün boyunca kar var meteorolojik değerlendirmelere göre ayrıca Türkiye yarın Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Soğuk hava poyraz fırtınası ile birlikte Marmara bölge genelinde, sıcaklık düşüşüne paralel olarak kar yağışlarının İstanbul başta olmak üzere özellikle Marmara'nın doğusunda önümüzdeki üç gün boyunca etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde lodosla birlikte görülecek yağmurun, zamanla rüzgarın kuzey yönlere dönmesi ve sıcaklık düşüşüne paralel olarak karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışına dönüşeceği, akşam ve gece saatlerinde il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı poyraz fırtınası ile birlikte zaman zaman etkisini artırarak Çarşamba ve Perşembe günleri devam edecek.