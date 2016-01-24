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Spor

Kar nedeniyle maçı ertelenen Beşiktaş, Trabzon'da mahsur kaldı!

Beşiktaş kafilesi geceyi Trabzon'da geçirdi. Hava şartları büyük olasılıkla müsait olmayacağı için siyah beyazlılar muhtemelen bugün da burada kalacak

24 Ocak 2016 22:52

Mersin İdmayurdu maçından sonra Trabzonspor mücadelesi de olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Beşiktaş, kentte mahsur kaldı.

Saha zemini ve hava şartlarının müsait olmaması nedeniyle Karadeniz ekibine karşı oynaması gereken karşılaşma ertelenen Kara Kartal, bir talihsizlik daha yaşadı.

Şehire uçuşlar iptal edildiği için Beşiktaş'ı maç sonrası alması gereken uçak, Trabzon'a doğru havalanamadı. Görüş mesafesinin müsait olmaması nedeniyle alternatif havalimanlarını gözden geçiren yetkililer, çare üretemedi.

Ordu-Giresun havalimanı ile Erzurum ve Samsun'daki havaalanlarının da uçuşlara izin vermemesi nedeniyle Siyah-Beyazlı takım Trabzon'da mahsur kaldı.

Beşiktaş kafilesi geceyi Trabzon'da geçirdi. Hava şartları büyük olasılıkla müsait olmayacağı için siyah beyazlılar muhtemelen bugün de burada kalacak.

Öte yandan karşılaşmanın iptal kararı sonrası teknik direktör Şenol Güneş'in, takımın konakladığı otelde öğrencilerine ter idmanı yaptırdığı bildirildi. 

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