Rıdvan Dilmen: İki maçın ertelenmesi Beşiktaş'ı olumsuz etkiler

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasını NTV Spor'da yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli takımın savunmadaki başarısına dikkat çekerken, peş peşe 2 maçı ertelenen Beşiktaş'ın bu durumdan olumsuz etkileneceğini öne sürdü.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmesi şöyle:

Takım halinde iyi olmayan bir Rizespor vardı. Hasan Ali ve Şener en az 5 kez çizgiye indiler. Fenerbahçe top oynatmıyor rakiplerine... Hücuma çıktığı zaman da Markovic, Volkan gibi oyuncularla, oynadığı zaman Nani'yle rakiplerine ciddi sıkıntılar yaratıyor.

"Fenerbahçe'nin ilk penaltısı yanlış"

Bence ilk penaltı yanlış, ancak ikincisi net penaltı... Fenerbahçe top rakipteyken ligin en iyi takımı. Oynatmıyor rakibini. Rizespor Fenerbahçe'ye rakip olamadı. Maçın dönme şansı çok zor. Rize'nin oyuna erken ortak olması Fenerbahçe'yi strese soktu. Oynadığı oyunun çok daha fazlasını kazandılar. Bundan daha fazla bu oyunla puan kazanamazsın...

Souza ve Topal yanyana ve önlerinde Ozan oynayınca, kenarlarda Markovic ve Volkan olunca koordinasyon sorunu yaşadılar. Volkan zaten senelerdir aynı problemi yaşıyor. Maçın sonuna doğru yoruldular ve top kayıpları gelmeye başladı. Volkan da Markovic de iyi başladılar, kötü bitirdiler. Van Persie de oyuna girdikten sonra çok iyi değildi. Tüm bunlar hücumda etkisiz olmalarına neden oldu.

Rize'nin penaltısında orada Kajer de var. Volkan'ın çıkması anlamsız. Fenerbahçe oyuncuları soyunma odasına girdiklerinde ilk yarıda 'Ortalama oynayalım' demişlerdir. Rizesporlular da 'Üçüncüyü yemeyelim, ortak olabiliriz' diye konuşmuşlardır. Ama ilk saniyelerdeki penaltı dengeleri değiştirdi. Rize çabuk ortak oldu.

"Beşiktaş etkilenir"



Fenerbahçe işini iyi yaptı, duşunu aldı, Samandıra'ya gidiyor. Sonuç alınacak haftalar bunlar. Allah'ın işine de karışılmaz ama kar ve Fenerbahçe galibiyeti Beşiktaş'ı etkiler. Kupada takımın yarısı yoktu. Maç oynamıyorlar. Uzun yol gidiyorlar. Yoruluyorlar.