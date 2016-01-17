Beşiktaş - Mersin İdmanyurdu maçı, kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Mersin İdmanyurdu arasındaki karşılaşma İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma kar yağışı nedeniyle 20:06'da başlamıştı.

Hakem Mete Kalkavan, maçı erteleme kararını iki takımın kaptanıyla görüştükten sonra verdi.

Beşiktaş, tatil kararını resmi Twitter hesabından böyle duyurdu:

Hakem Mete Kalkavan, iki takımın kaptanlarıyla görüştükten sonra maçı tatil etti. — Beşiktaş JK (@Besiktas) 17 Ocak 2016

İki takım ilk yarısı oynanan karşılaşmaya takımlar şu 11'lerle başlamıştı.

Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Sosa, Gökhan Töre, Quaresma, Mario Gomez



Mersin İdmanyurdu: Muammer, Güven, Enes, Mtrovic, Serol, Murat, Mehmet, Nakoulma, Eren, Tita, Pedriel

Maç ne zaman oynanacak?

Tatil edilen maçın kural gereği 24 saat içinde kalan süreden itibaren tekrar oynanması gerekiyor. Ancak TFF yaptığı açıklamada yarın hava şartlarının daha kötü olması beklendiği için müsabakayı ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Yarıda kalan maçın yaklaşık 2 saat öncesinde 'kar' paniği ortaya çıktı. İstanbul'da başlayan kar yağışı sonrasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda da hummalı bir çalışma start aldı.

Daha önceki maçlarda neler oldu?

İki ekip arasında geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın 15, Mersin İdmanyurdu'nun 6 galibiyeti bulunuyor, taraflar 8 maçta da eşitliği bozamadı.

Rekabetteki son 5 lig maçını kazanan Beşiktaş'ın geride kalan müsabakalarda attığı 36 gole, Mersin İdmanyurdu 18 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk haftasında Mersin'de yapılan maçı Beşiktaş 5-2 kazandı.

İki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan 14 maçta siyah-beyazlıların belirgin bir üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, ev sahibi olduğu maçlarda 9 kez kazandı, 4 maç berabere bitti, siyah-beyazlılar rakibine sadece bir kez yenildi. Evindeki maçlarda 22 gol atan Beşiktaş, kalesinde sadece 5 gol gördü.

Stadının yapımı aşamasında rakibini geçen sezon Ankara'da ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Eurosport'taki habere göre, karşılıklı gol atılan maç sayısı sadece 6

Mersin İdmanyurdu ve Beşiktaş arasındaki maçlarda ilginç bir istatistik dikkati çekiyor.

Geride kalan 29 lig maçında karşılıklı gol atılan karşılaşma sayısı sadece 6 olarak gerçekleşti.

Taraflar arasındaki 7 maç golsüz biterken, 10 maçı Beşiktaş, 6 maçı da Mersin İdmanyurdu gol yemeden kazandı.

En farklı skorlu galibiyetler

İki takım da birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini üçer farka ulaşarak aldı.

Beşiktaş, İstanbul'daki maçlarda 1977-1978 sezonunda 4-1, 1980-1981 (Hükmen), 1982-1983 ve 2012-2013 sezonlarında 3-0, bu sezonun ilk yarısında Mersin'de 5-2, Mersin İdmanyurdu ise 1971-1972 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Bu arada, sezonun ilk yarısında Mersin'de Beşiktaş'ın 5-2'lik galibiyetiyle biten karşılaşma, rekabetteki 29 maç içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş ile Mersin İdmanyurdu arasındaki bir maç Türk futbol tarihine geçti.

1980-1981 sezonunda, 31 Ağustos 1980'de İstanbul'daki İnönü Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş 3-0 öndeyken, 62. dakikada Mersin İdmanyurdu'nun sahadan çekilmesi üzerine karşılaşma tatil edildi. Sonuç Beşiktaş lehine hükmen 3-0 tescil edildi ve Mersin İdmanyurdu'nun 2 puanı silindi.

Mersin İdmanyurdu böylece, lig tarihinde puanı silinen ilk takım olarak kayıtlarda yer aldı.